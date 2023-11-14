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«Автомобиль просто катится»: В Бурятии обнаружили опасную дорогу

«Автомобиль просто катится»: В Бурятии обнаружили опасную дорогу
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Местные жители заявили, что она вся покрылась льдом

В Кяхтинском районе Бурятии автомобилисты жалуются на состояние региональной дороги «Кяхта – Наушки». Сельчане поинтересовались, почему её совсем не посыпают.


- Там сплошной лёд. Ещё обещали разровнять участки, где разрушилось полотно, и в итоге выровняли частями. Самый плохой так и остался. Плюс лёд и перед ним невозможно затормозить – какая бы скорость не была, автомобиль просто катится. Сколько можно обещать и не делать? Или ждём очередной аварии? – негодуют водители в группе «Кяхта-инфо.24/7».

В Минтрансе РБ на это заявили, что противогололёдная обработка на трассе проводится регулярно. Последний раз её делали 7 ноября. Со всеми жалобами водителям посоветовали обращаться по телефону 8 (3012) 55-20-55. Звонки там принимают круглосуточно.

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