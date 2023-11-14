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Пригородный посёлок в Бурятии остался без тепла в ноябрьские холода

Пригородный посёлок в Бурятии остался без тепла в ноябрьские холода
Общество,  Фото:«Заиграево-инфо.24/7»
В Заиграево неожиданно прорвало теплотрассу

Накануне на улице Строительная в пригородном посёлке Заиграево произошёл прорыв теплотрассы, сообщает «Заиграево-инфо.24/7». Из-за этого на нескольких улицах – Строительная, Южная, Светлая, Гагарина, Космонавтов, в переулке Светлый, а также в домах № 40 и 42 на Ленина и № 49 на Серова – отключили отопление.


Теплотрассу пришлось вскрыть. Специалисты приступили к сварочным работам. После их окончания началось заполнение системы отопления. Ближе к 22:00 ремонт завершился и тепло вернулось в дома.
коммунальная авария теплотрасса отопление

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