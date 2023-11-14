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Посёлок в Бурятии перешёл на повышенную готовность из-за разлившейся реки

Посёлок в Бурятии перешёл на повышенную готовность из-за разлившейся реки
Общество,  Фото:vk.com/vesu_u
Дорогу туда вовсю топит наледными водами

На минувших выходных река Мантуриха в одноимённом посёлке в Кабанском районе поднялась и хлынула на дорогу – единственную в населённом пункте. Видеоподтверждение разместили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Как выяснилось, такое происходит ежегодно примерно в одно и то же время. Электричка в Мантуриху ходит трижды в неделю, магазинов там никаких нет, а если кому-то понадобится помощь, её уже не дождутся, говорилось в публикации.

- Каждый год местные жители просят власти что-нибудь сделать и получают обещание, что всё будет, но в итоге остаются одни, никому не нужные со своими проблемами, – сообщал «Весь Улан-Удэ».



В группе «Кабанск-инфо.24/7» рассказали, что река подтопила участок под железнодорожными путями. Слой воды составлял 20 сантиметров, но накануне повысился уже до 50-ти. Однако власти заверили, что жизнеобеспечение в посёлке не нарушено, а грузовикам и автомобилям повышенной проходимости наледные воды не помеха. Движение для легковушек на этом участке закрыли.

Известно, что расстояние от Мантурихи, где постоянно проживает всего 16 человек, до федеральной трассы «Байкал» через железнодорожные пути – примерно 100 метров. Этим путём и предлагают добираться к сельчанам медикам. Идти врачам до домов придётся пешком. Школьный автобус забирал на трассе всего одного ученика и продолжает работать как обычно.

- Проблем с доставкой продуктов нет. Её осуществляют родственники и знакомые из города Бабушкин, – приводит «Кабанск-инфо.24/7» комментарий администрации городского поселения «Бабушкинское».

Тем не менее, режим повышенной готовности на территории ГП ввели. Соответствующее постановление власти подписали в понедельник, 13 ноября. 
наледные воды река повышенная готовность

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