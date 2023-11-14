Очередной посёлок в Бурятии остался без фельдшера



Жители еравнинского посёлка Ширинга поинтересовались, почему там нет фельдшера и будет ли он вообще. «У нас много пожилых людей. А вдруг не успеет скорая? Дорога очень плохая, чтобы она смогла быстро приехать», – рассказали люди в группе «Еравна-инфо.24/7».





Главный врач Еравнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Цырен-Ханда Гончикдоржиева пояснила, что фельдшер, работавшая в местном ФАП, уволилась.



- Сейчас замены нет. На экстренные вызовы выезжает скорая, – подчеркнула руководитель ЦРБ.



По её словам, новый фельдшер появится только в августе 2024-го. «Ожидаем выпускника после окончания медколледжа», – отметила Гончикдоржиева и добавила, что в четверг, 16 ноября, в посёлок приедут педиатр, терапевт и акушерка.





