Очередной посёлок в Бурятии остался без фельдшера

Жители еравнинского посёлка Ширинга поинтересовались, почему там нет фельдшера и будет ли он вообще. «У нас много пожилых людей. А вдруг не успеет скорая? Дорога очень плохая, чтобы она смогла быстро приехать», – рассказали люди в группе «Еравна-инфо.24/7».
Главный врач Еравнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Цырен-Ханда Гончикдоржиева пояснила, что фельдшер, работавшая в местном ФАП, уволилась.
- Сейчас замены нет. На экстренные вызовы выезжает скорая, – подчеркнула руководитель ЦРБ.
По её словам, новый фельдшер появится только в августе 2024-го. «Ожидаем выпускника после окончания медколледжа», – отметила Гончикдоржиева и добавила, что в четверг, 16 ноября, в посёлок приедут педиатр, терапевт и акушерка.
Ранее на отсутствие специалистов жаловались в двух тарбагатайских сёлах – Саратовка и Хандагатай. Медицинской помощи недавно лишились и сразу семь тункинских сёл и посёлков – Зун-Мурино, Шанай, Торы, Шулута, Далахай, Гужиры и Хонгодоры. Раньше все ездили к терапевту в Торы, но после увольнения врача пациентов начали отправлять в Тунку.