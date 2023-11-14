В Бурятии родилась 31-сантиметровая девочка

При появлении на свет она весила всего 600 граммов



За последнюю неделю, с 6 по 12 ноября, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) на свет появилось 90 детей – 51 мальчик и 39 девочек. Среди них – одна двойня.



Самым крупным стал новорождённый весом 4580 граммов и ростом 58 сантиметров. Самой маленькой оказалась 31-сантиметровая малышка, весившая на тот момент всего 600 граммов.



Наиболее «плодовитым» днём оказалось 8 ноября, когда – в перинатальном центре 23 раза приняли роды. Тогда на свет появились 15 мальчиков и 8 девочек, рассказали на официальной странице РПЦ во «ВКонтакте».

