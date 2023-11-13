Лучший школьный театр Бурятии наградят поездкой в Москву

Дети отправятся на День открытых дверей в ведущих театральных вузах столицы России



В Бурятии пройдёт первый республиканский фестиваль-конкурс школьных театров «Алтан Баг» (6+). Участие в нём примут школьные театры общеобразовательных учреждений.



Каждый театр республики взял шефство над школьными театрами. Проектным офисом стал бурятский театр кукол «Ульгэр». В Улан-Удэ все школы города поделили между Русдрамом, Бурдрамом, Бурятским театром оперы и балета, театром кукол «Ульгэр» и Восточно-Сибирским государственным институтом культуры.



На протяжении всего года актёры, режиссёры выезжали в школы и обучали подростков.



- В этом году министерство образования РФ получило поручение президента России Владимира Путина о том, чтобы до конца 2023 года в каждой школе был создан школьный театр. Нас эта новость сильно взволновала и обрадовала. Минкультуры Бурятии очень радо этому и готово помочь школам создавать школьные театры. В будущем это повлияет на развитие театров. Возможно, мы найдём в школьных театрах свои профессиональные кадры, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



30 октября прошёл первый заочный тур фестиваля-конкурса. Участие приняли 75 школьных театров Бурятии. Судьи отобрали 27 лучших коллективов – 13 школ из Улан-Удэ и 14 из районов республики.



1, 2 и 3 декабря участники, прошедшие во второй тур, представят свои спектакли. Именно в эти дни станет известно, кто же стал обладателем звания «Лучший школьный театр», а также победителями в номинациях «Лучший руководитель школьного театра», «Лучшее исполнение ролей в спектаклях школьных театров» и других.



Победитель получит тарелку «Алтан Баг», которую сделали по эскизам известного художника Зорикто Доржиева. Главным призом станет оплачиваемая поездка 15 детям с педагогом в Москву. Там школьники в том числе посетят День открытых дверей в ведущие театральные вузы столицы России.



- Дети получат возможность посмотреть спектакли в ведущих театрах Москвы по русской классике. Мы будем оценивать детей не только по игре, но и по их собранности. Мы считаем, что школьный театр – это командная работа. Без неё спектакль не состоится. Все дети должны быть максимально собраны, доверять своему партнёру, больше читать, слушать музыку, изучать пластику, - рассказала директор театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.



Поездка театра-победителя планируется в январе.

