Бурятию накроет снег

В республике похолодает до -12
Во вторник, 14 ноября, в Бурятии сохранятся морозы, но в некоторых районах столбик термометра поднимется выше нуля. Днём по республике обещают от -4 до +1, местами – от -7 до -12 градусов. Кое-где пройдёт небольшой, а на юго-западе – умеренный снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
Осадки ожидаются и в Улан-Удэ. В дневное время в столице Бурятии похолодает до -2, -4 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
В республике похолодает до -12
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