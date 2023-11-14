Бурятию накроет снег



Во вторник, 14 ноября, в Бурятии сохранятся морозы, но в некоторых районах столбик термометра поднимется выше нуля. Днём по республике обещают от -4 до +1, местами – от -7 до -12 градусов. Кое-где пройдёт небольшой, а на юго-западе – умеренный снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.



Осадки ожидаются и в Улан-Удэ. В дневное время в столице Бурятии похолодает до -2, -4 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.