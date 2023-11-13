В Улан-Удэ осталась неделя до премьеры национальной оперы «Эреэхэн»

На постановку выделили почти 13,5 млн из федерального бюджета



21 и 22 ноября в Бурятском театре опера и балета состоится премьера долгожданной национальной оперы «Эреэхэн» (12+) в двух действиях. Постановка создана в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия. На создание национальной оперы с 2021 по 2023 годы была выделена федеральная субсидия в размере 13 млн 465 тысяч рублей.



Работа по подготовке спектакля ведётся с 2020 года. Был проведён конкурс на создание либретто, победителем которого стал композитор Баир Дондоков. За основу он взял пьесу Базара Барадина «Ехэ Удаган Абжаа» о встрече бурятской делегации с Петром I.



- Я хочу поблагодарить Соелму Баяртуевну (Дагаеву, министр культуры Бурятии – ред.) за эту прекрасную идею о заказе оперы к юбилею республики. Я каждый день общаюсь в театре с нашими прекрасными музыкантами, артистами, певцами, хором и получаю огромное удовольствие. Могу сказать, что писал партитуру конкретно для нашего театра, поскольку я его хорошо знаю. Сейчас у нас идёт такая тонкая подгонка, проводим коррективы, чтобы нашим артистам было удобно выступать. Очень рад, что приехал дирижёр Илья Норштейн. Я вижу, как он ведёт репетиции, и за такое короткое время он смог почистить звучание, ну и самим артистам интересно стало играть композиции, - сказал Баир Дондоков.



В 2021 году были проведены переговоры с постановочной группой и подписано соглашение о субсидии. В 2022 году был подписан договор с композитором Баиром Дондоковым и постановщиками спектакля. В 2023 году коллектив театра приступил к постановке спектакля.



Музыкальным руководителем постановки выступает народная артистка России Дарима Линховоин, режиссёром-постановщиком – Олег Юмов. Художники-постановщики – заслуженный художник России Даши Намдаков и Сэсэг Дондокова, знакомая зрителям по работе над рок-мюзиклом «Бальжан Хатан» (6+). Также над постановкой работают и другие талантливые художники: Татьяна Тышкенова (костюмы), Евгений Виноградов (свет) из Москвы, Арюна Булутова (мультимедиа). Дирижёром симфонического оркестра выступит Илья Норштейн.



- Наконец-то эпопея по созданию новой национальной оперы близится к своему логическому завершению. Я лично работаю над этим проектом уже два года, чему я очень рад и горд, что я имею отношение к созданию данной оперы. Это исторический факт, что спустя столько времени у нас появилась новая опера. Так что это для всей республики праздник, к 100-летию Республики Бурятии, такая кульминация в исходе юбилейного года, - рассказал Олег Юмов.



В центре сцены будет располагаться пятиметровая скульптура Даши Намдакова. Её сделали по специальному заказу в Москве и уже привезли в Улан-Удэ.



Герой оперы – умный и решительный руководитель делегации зайсан Бадан Туракин и властный верховный шаман Нагарай увлечены идеей объединения и процветания бурятского народа.



Духовным лидером и защитницей делегации становится юная Эреэхэн – главная героиня оперы.



С тяжёлым сердцем отпускают её отец и мать в этот опасный путь, полна трагических предчувствий сцена в юрте стариков-родителей. Пронзительна и сдержана сцена прощания Эреэхэн и Загала. Молодые люди признаются друг другу в любви, печально прощаются, понимая, что расстаются навсегда. В решающий момент Эреэхэн самоотверженно жертвует собой во имя счастья своего народа.



Трагическая гибель героини — кульминация всей оперы. Драматичность событий передаётся как музыкой, так и хореографией — сценическое действие сопровождается ярким балетным номером.



Возрастное ограничение 12+

