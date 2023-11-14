«Никакой работы»: В пригородном районе Бурятии растёт недовольство закрытым клубом



Жители тарбагатайского села Верхний Жирим крайне недовольны тем, что местный клуб постоянно закрыт по вечерам. Своими соображениями по этому поводу люди поделились в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».



- Сейчас у детей каникулы. Никакой работы нет. Зачем нам нужен клуб, если он закрыт каждый вечер? Если работает днём, то для кого? Чтобы самим там посидеть? Дети хотят общения и вечерами мёрзнут на улице, – негодуют сельчане.



В управлении культуры районной администрации пояснили, что у сотрудников – нормированный график. В будни ДК, где находится клуб, открыт с 8:00 до 16:00. А суббота и воскресенье – официальные выходные.



- Несмотря на это, не только по пятницам, но и по субботам проводятся развлекательные мероприятия для взрослых и молодёжи, – подчеркнули в управлении культуры.



Там добавили, что во время каникул в ДК устраивали танцы и проводили квест-игру, посвящённую Дню народного единства. В октябре там состоялось 13 мероприятий, включая 7 дискотек, на которых присутствовало в общей сложности 109 человек. А за десять месяцев 2023 года – с января по октябрь – было 36 детских и 83 молодёжных мероприятия.