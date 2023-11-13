Соревнования проходили в Сахалинской области
В начале ноября в городе Южно-Сахалинск завершились чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию на короткой воде. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.
Так, республиканскую спортивную школу плавания представляли следующие спортсмены: мастер спорта по плаванию Ксения Зубакина, мастер спорта по плаванию Роман Невзоров, кандидат в мастера спорта по плаванию Михаил П., I спортивный разряд по плаванию Влада Т.
В течении четырёх дней спортсмены Бурятии показали личный рекорды, успешно выступив на соревнованиях. Ксения Зубакина в чемпионате Дальневосточного федерального округа заняла второе место на дистанциях 50 м вольным стилем и 100 м вольным стилем. Также она стала третьей на дистанции 200 м вольным стилем.
Михаил П. в первенстве занял третье место на дистанции 100 м баттерфляем, второе – на дистанции 200 м (комплексное плавание). Все спортсмены тренируются у заслуженного тренера РБ Алексея Захарова.
Пловцы Бурятии стали призёрами на чемпионате и первенстве ДФО
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