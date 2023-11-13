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В Улан-Удэ заплатят за побитие рекорда гиревика Сергея Леонова

В Улан-Удэ заплатят за побитие рекорда гиревика Сергея Леонова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всероссийский турнир на призы Сергея Леонова соберёт более 350 гиревиков

С 15 по 19 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ пройдёт девятый всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта Сергея Леонова (возрастное ограничение 0+). Соревноваться будут в том числе юные спортсмены, а также ветераны.

Всего в турнире примут участие более 350 сильнейших гиревиков из 16 регионов страны.

Сборную Бурятии представят 116 спортсменов.

- Выступят наши лидеры, рекордсмены мира Андрей Рассадин, Сергей Каргин, Сергей Любимский и другие именитые спортсмены, которые входят в состав сборной России, - сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Во второй раз на турнире будет разыгран спецприз в 50 тысяч рублей. Для этого нужно побить рекорд Сергея Леонова, установленный ещё в 1989 году. Тогда он поднял гирю весом в 32 килограмма 251 раз. 

В прошлом году сумма спецприза составляла 30 тысяч рублей; поскольку высочайшую планку так никто и не взял, призовой фонд вырос на 20 тысяч.

- Мы знаем, что специально едет один человек, кто готовился к этому конкурсу. Буду очень рад, если он повторит этот рекорд или превзойдёт даже. Самые сильнейшие могут готовиться и заработать хорошую сумму. Если никто не побьёт, то мы на следующий год сумму, наверно, ещё увеличим, - сказал Сергей Леонов.

Церемония открытия всероссийского турнира состоится 15 ноября в 13:00.

12 абсолютных победителей получат эксклюзивные чемпионские пояса, медали и кубки. Каждому спортсмену дадут по 10 минут на выступление.

Сергей Леонов – легенда гиревого спорта, заслуженный мастер спорта. Он родился в посёлке Новая Брянь Заиграевского района в 1963 году. В детстве и юношестве занимался пулевой стрельбой, вольной борьбой, самбо, лыжным многоборьем. Одновременно с многоборьем, с 1979 года, начал заниматься гирями, и вскоре стало ясно, что это – его вид спорта. Всего через семь месяцев занятий выполнил норматив мастера спорта по национальным видам (по гирям).

После школы Сергей поступил на факультет физического воспитания Бурятского государственного педагогического института, который окончил в 1985 году. Работал в родной школе преподавателем физической культуры, а в местной больнице занимался с пациентами лечебной физкультурой. В 1986 году на чемпионате России в Серпухове выполнил норматив мастера спорта СССР и был включён в состав сборной страны.

Сергей Леонов становился победителем и призёром многих ответственных турниров и соревнований. В 1992 году выполнил норматив мастера спорта международного класса, а 2004 году ему присвоено высшее звание заслуженного мастера спорта.

Сергей Трофимович шесть раз завоёвывал Кубок мира, 16 раз выигрывал чемпионаты Вооружённых Сил СССР и России, два раза становился абсолютным победителем Кубка мира, четыре – обладателем Кубка СССР. Он девятикратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, рекордсмен СССР, России и мира, десятикратный абсолютный чемпионом республиканских летних игр.

Его спортивные трофеи – около 200 медалей различных достоинств.

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