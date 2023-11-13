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В районе Забайкалье родилась тройня

В районе Забайкалье родилась тройня
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
В Карымском районе их не регистрировали на протяжении 60 лет

В Забайкальском крае сотрудники Карымского отдела ЗАГС зарегистрировали рождение тройни. Счастливыми родителями стали Александр и Тамара.

Супруги живут в посёлке городского типа Карымское. Тройняшки стали их первыми детьми – с их рождением родители сразу получили статус многодетных. Трём девочкам дали имена Ева, Варвара и Камилла.

Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, последний раз рождение троен в Забайкальском крае было зарегистрировано в 2020 году – тогда их было две. В самом отделе ЗАГС Карымского района последний раз тройня была зарегистрирована в 1963 году.

Однако в июле этого года краевой департамент ЗАГС сообщал, что в Читинском районе была зарегистрирована первая в этом году тройня.
Забайкальский край тройня дети ЗАГС

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