В Непале начали строить дуган для буддистов России

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Перед началом строительства ламы Сангхи провели обряд



Вчера, 12 ноября, в Непале ширээтэ-лама Буда Бадмаев и ламы Санкт-Петербургского дацана провели обряд закладки «Бумба» в основание Российского буддийского дугана. Напомним, что он будет расположен на родине Будды Шакьямуни в Лумбини. С этого момента начинается строительство дугана для российских буддистов.



Как сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России, все страны, где исповедуют буддизм, возводят здесь свои дуганы и представительства.



В торжественной церемонии присутствовали почётные гости: члены правительства Непала, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Непале Алексей Новиков, чрезвычайный и полномочный посол Непала в России Риши Рам Гхимире, представители Россотрудничества в Непале, фонда Лумбини, ОСДН, фонда строительства дугана и другие лица.

