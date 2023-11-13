Перед началом строительства ламы Сангхи провели обряд
Вчера, 12 ноября, в Непале ширээтэ-лама Буда Бадмаев и ламы Санкт-Петербургского дацана провели обряд закладки «Бумба» в основание Российского буддийского дугана. Напомним, что он будет расположен на родине Будды Шакьямуни в Лумбини. С этого момента начинается строительство дугана для российских буддистов.
Как сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России, все страны, где исповедуют буддизм, возводят здесь свои дуганы и представительства.
В торжественной церемонии присутствовали почётные гости: члены правительства Непала, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Непале Алексей Новиков, чрезвычайный и полномочный посол Непала в России Риши Рам Гхимире, представители Россотрудничества в Непале, фонда Лумбини, ОСДН, фонда строительства дугана и другие лица.
В Непале начали строить дуган для буддистов России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В их семье четверо Юриев Юрьевичей
Он расположен на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора»
Антонина Тарасова проживает в Зырянске
Перед началом строительства ламы Сангхи провели обряд
Состоялся конкурс хореографических коллективов «В мире танца»
Команда Бурятии завоевала 20 медалей
Она находится на экологической тропе, идущей от 105-го микрорайона
Ими стали 26 горожан
Каждый раз они тратят на дорогу примерно по 46 минут
Выставка продлится до конца февраля 2024 года
Местные жители всерьёз переживают за своих детей
Она висела и мешала несчастному животному при ходьбе
На постановку выделили почти 13,5 млн из федерального бюджета
На мосту восстановили настил и открыли его для транспорта
Теперь она рискует угодить в число недобросовестных