В Улан-Удэ разгорелся скандал из-за закрытой на замок площадки



Недавно в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» разместили фото площадки с тренажёрами, сделанное около дома № 69 на улице Трубачеева. Автор снимка, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что ТСЖ «Удинское», обслуживающее многоэтажку, закрыло спортивную зону на замок.



- Считают, что гулять там могут только дети из их дома. А из соседних – № 8, 8а и 8б на улице Приречная – нет, – нажаловались жильцы этих домов.



В комментариях под постом разгорелся спор. Некоторых участников сообщества такая «делёжка» возмутила. Другие заявили, что завидовать там, мол, нечему – «четыре объекта позорных». А третьи ничего предосудительного здесь не увидели.



- Видимо, площадку сделали за счёт жильцов. Имеют полное право закрыть. Только непонятно, как их дети там гуляют? У каждого ребёнка свой ключ? – недоумевают интернет-пользователи.



В ТСЖ «Удинское» «Байкал-Daily» пояснили, что это спортивная площадка и её закрыли из-за невостребованности только в минувшую пятницу, 10 ноября. «Почти весь сентябрь, в октябре никого там не было. Если кому-то понадобится – обязательно откроем», – подчеркнули в ТСЖ.

