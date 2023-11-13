Для школьников Бурятии организовали «Билет в будущее»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В республике внедряется всероссийский профориентационный проект



В Бурятии для десятиклассников провели профпробы по 3D-моделированию. Мероприятие прошло в рамках всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее». Он создан для ранней профессиональной ориентации учеников 6–11 классов и входит в федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».



Четверо десятиклассников средней школы №49 города Улан-Удэ побывали в Бурятском институте инфокоммуникаций СибГУТИ на профессиональных пробах по 3D-моделированию.



- Кажется, что сегодняшних школьников сложно чем-то удивить, однако ребята сегодня открыли для себя новый мир 3D-моделирование, познакомились с профессией специалиста по 3D-моделированию и узнали все тонкости работы со специальной программой, освоили основные компоненты программы и применили полученные знания на практике, создав свои собственные 3D-модели, - рассказала преподаватель дополнительного образования дома научной коллаборации при БИИК СибГУТИ Головушкина Вероника Алексеевна.



Как пояснили в министерстве образования РБ, сегодня 3D-моделирование широко используется в самых разных сферах: маркетинга, архитектурного дизайна, кинематографии, промышленности. 3Д-моделирование позволяет создать прототип будущего сооружения, коммерческого продукта в объёмном формате.



- Конечно, мы и раньше знали о существовании такой технологии, после профессиональных проб в вузе, которые провела преподаватель стали понимать гораздо глубже сам предмет и технологию. Пройдёт немного времени и каждый сможет напечатать нарисованный им самим или загруженный из интернета 3D-объект. Но для этого в первую очередь нужно разбираться в 3D-программах и умеют моделировать объёмные объекты. Уверена, уже сейчас востребованность профессионалов в области 3D моделирования очень высока, - рассказала ученица 10-го класса Анна.



На профпробах ребятам показали функции программы – создание и редактирование 3D графики, опции, предназначенные для дополнения созданных объектов и доведения их до реалистичного внешнего вида. Программа оснащена огромным количеством разнообразных модификаторов, инструментов для работы с моделями.



