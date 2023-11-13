Для школьников Бурятии организовали «Билет в будущее»

В республике внедряется всероссийский профориентационный проект
В Бурятии для десятиклассников провели профпробы по 3D-моделированию. Мероприятие прошло в рамках всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее». Он создан для ранней профессиональной ориентации учеников 6–11 классов и входит в федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».
Четверо десятиклассников средней школы №49 города Улан-Удэ побывали в Бурятском институте инфокоммуникаций СибГУТИ на профессиональных пробах по 3D-моделированию.
- Кажется, что сегодняшних школьников сложно чем-то удивить, однако ребята сегодня открыли для себя новый мир 3D-моделирование, познакомились с профессией специалиста по 3D-моделированию и узнали все тонкости работы со специальной программой, освоили основные компоненты программы и применили полученные знания на практике, создав свои собственные 3D-модели, - рассказала преподаватель дополнительного образования дома научной коллаборации при БИИК СибГУТИ Головушкина Вероника Алексеевна.
Как пояснили в министерстве образования РБ, сегодня 3D-моделирование широко используется в самых разных сферах: маркетинга, архитектурного дизайна, кинематографии, промышленности. 3Д-моделирование позволяет создать прототип будущего сооружения, коммерческого продукта в объёмном формате.
- Конечно, мы и раньше знали о существовании такой технологии, после профессиональных проб в вузе, которые провела преподаватель стали понимать гораздо глубже сам предмет и технологию. Пройдёт немного времени и каждый сможет напечатать нарисованный им самим или загруженный из интернета 3D-объект. Но для этого в первую очередь нужно разбираться в 3D-программах и умеют моделировать объёмные объекты. Уверена, уже сейчас востребованность профессионалов в области 3D моделирования очень высока, - рассказала ученица 10-го класса Анна.
На профпробах ребятам показали функции программы – создание и редактирование 3D графики, опции, предназначенные для дополнения созданных объектов и доведения их до реалистичного внешнего вида. Программа оснащена огромным количеством разнообразных модификаторов, инструментов для работы с моделями.
Для школьников Бурятии организовали «Билет в будущее»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дети отправятся на День открытых дверей в ведущих театральных вузах столицы России
Он выиграл «золото» в Армении
Ожидается участие свыше 450 спортсменок
В их семье четверо Юриев Юрьевичей
Он расположен на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора»
Антонина Тарасова проживает в Зырянске
Перед началом строительства ламы Сангхи провели обряд
Состоялся конкурс хореографических коллективов «В мире танца»
Команда Бурятии завоевала 20 медалей
Она находится на экологической тропе, идущей от 105-го микрорайона
Ими стали 26 горожан
Каждый раз они тратят на дорогу примерно по 46 минут
Выставка продлится до конца февраля 2024 года
Местные жители всерьёз переживают за своих детей
Она висела и мешала несчастному животному при ходьбе