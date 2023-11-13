В Улан-Удэ поймали расклейщика афиш, облюбовавшего столб



Всё произошло в столице Бурятии. Сотрудник управления административного контроля поймал с поличным недобросовестного расклейщика афиш с рекламой шоу. Нарушитель выбрал для размещения листовки опору освещения на улице Геологическая.



Этот момент запечатлели на камеру. На расклейщика составили сразу два протокола. Объявление со столба пришлось убрать.



- Листовки с рекламой или объявлениями купли-продажи можно размещать только на специальных досках, установленных в городе, – напомнила начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.



Сообщать о незаконной рекламе улан-удэнцам предлагают через сайт «Активный горожанин» или по телефону 8 (3012) 37-72-52. Штрафы за подобные нарушения колеблются от 4 до 5 тысяч рублей для физических, от 10 до 15 тысяч – для должностных и от 40 до 60 тысяч – для юридических лиц.

