13 ноября

12 ноября

Популярное

Тувинец завоевал титул чемпиона мира по самбо

Тувинец завоевал титул чемпиона мира по самбо
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
Он выиграл «золото» в Армении

В Ереване с 10 по 12 ноября проходил чемпионат мира по самбо. В финале уроженец Тувы Саян Хертек одолел представителя Грузии Вахтанга Чидрашвили со счётом 2:0.

Для Саяна эта победа стала третьей на чемпионатах мира. Ранее российский самбист побеждал в 2017 и 2022 годах. Также у Хертека две серебряных и одна бронзовая медали мирового первенства.

Хертек и Чидрашвили уже встречались в финальном поединке II Европейских игр по самбо в весовой категории до 58 кг. Тогда представитель России уступил грузинскому спортсмену.

Как сообщили на официальном сайте Республики Тыва, на прошедшем в Армении чемпионате мира российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.
Тува чемпионат мира самбо спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лучший школьный театр Бурятии наградят поездкой в Москву
Лучший школьный театр Бурятии наградят поездкой в Москву
Общество, 13.11.2023
Дети отправятся на День открытых дверей в ведущих театральных вузах столицы России
Тувинец завоевал титул чемпиона мира по самбо
Тувинец завоевал титул чемпиона мира по самбо
Общество, 13.11.2023
Он выиграл «золото» в Армении
В Иркутске установили монумент в память о мусульманах
В Иркутске установили монумент в память о мусульманах
Общество, 13.11.2023
Он расположен на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора»
В Бурятии сельская жительница отметила 95-летие
В Бурятии сельская жительница отметила 95-летие
Общество, 13.11.2023
Антонина Тарасова проживает в Зырянске
В Непале начали строить дуган для буддистов России
В Непале начали строить дуган для буддистов России
Общество, 13.11.2023
Перед началом строительства ламы Сангхи провели обряд
В Усть-Ордынском округе проведи конкурс в честь хореографа бурятских танцев
В Усть-Ордынском округе проведи конкурс в честь хореографа бурятских танцев
Общество, 13.11.2023
Состоялся конкурс хореографических коллективов «В мире танца»
В кварталах Улан-Удэ появилась смотровая площадка с красивыми видами
В кварталах Улан-Удэ появилась смотровая площадка с красивыми видами
Общество, 13.11.2023
Она находится на экологической тропе, идущей от 105-го микрорайона
Стало известно, сколько жителей Бурятии ездят на общественном транспорте
Стало известно, сколько жителей Бурятии ездят на общественном транспорте
Общество, 13.11.2023
Каждый раз они тратят на дорогу примерно по 46 минут
В Улан-Удэ откроется выставка скульптур Даши Намдакова
В Улан-Удэ откроется выставка скульптур Даши Намдакова
Общество, 13.11.2023
Выставка продлится до конца февраля 2024 года
Бездомные собаки оккупировали райцентр в Бурятии и держат в страхе людей
Бездомные собаки оккупировали райцентр в Бурятии и держат в страхе людей
Общество, 13.11.2023
Местные жители всерьёз переживают за своих детей
В Улан-Удэ псу, едва не сгоревшему заживо, пришлось ампутировать лапку
В Улан-Удэ псу, едва не сгоревшему заживо, пришлось ампутировать лапку
Общество, 13.11.2023
Она висела и мешала несчастному животному при ходьбе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^