Тувинец завоевал титул чемпиона мира по самбо

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Он выиграл «золото» в Армении



В Ереване с 10 по 12 ноября проходил чемпионат мира по самбо. В финале уроженец Тувы Саян Хертек одолел представителя Грузии Вахтанга Чидрашвили со счётом 2:0.



Для Саяна эта победа стала третьей на чемпионатах мира. Ранее российский самбист побеждал в 2017 и 2022 годах. Также у Хертека две серебряных и одна бронзовая медали мирового первенства.



Хертек и Чидрашвили уже встречались в финальном поединке II Европейских игр по самбо в весовой категории до 58 кг. Тогда представитель России уступил грузинскому спортсмену.



Как сообщили на официальном сайте Республики Тыва, на прошедшем в Армении чемпионате мира российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

