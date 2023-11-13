Он выиграл «золото» в Армении
В Ереване с 10 по 12 ноября проходил чемпионат мира по самбо. В финале уроженец Тувы Саян Хертек одолел представителя Грузии Вахтанга Чидрашвили со счётом 2:0.
Для Саяна эта победа стала третьей на чемпионатах мира. Ранее российский самбист побеждал в 2017 и 2022 годах. Также у Хертека две серебряных и одна бронзовая медали мирового первенства.
Хертек и Чидрашвили уже встречались в финальном поединке II Европейских игр по самбо в весовой категории до 58 кг. Тогда представитель России уступил грузинскому спортсмену.
Как сообщили на официальном сайте Республики Тыва, на прошедшем в Армении чемпионате мира российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.
Тувинец завоевал титул чемпиона мира по самбо
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