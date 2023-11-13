Почти четверть улан-удэнцев выступили против отмены НДФЛ для многодетных



Недавно спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила освободить многодетных россиян от НДФЛ. По мнению председателя верхней палаты российского парламента, этим семьям не до подоходного налога – мол, им и так нужно усердно зарабатывать.



- Ну какой подоходный налог? Они работают, трудятся. Есть такие меры стимулирования, может быть, точечные, но они очень важны для семей такого рода, – цитировали Матвиенко федеральные СМИ.



Представители сервиса SuperJob решили выяснить, как к этой идее относятся работающие жители бурятской столицы. Более половины – 58% – оказались «за». А вот 22% улан-удэнцев высказались против налоговых преференций для многодетных – по мнению горожан, для них и так есть немало мер поддержки.



Инициативу об отмене налога на доходы физлиц наши земляки с детьми поддерживают активнее, чем бездетные (60% и 42% соответственно), а мужчины – чаще женщин (67% и 49%). Больше всего же сторонников нулевой ставки НДФЛ для многодетных семей – среди респондентов младше 34 лет (63%).

