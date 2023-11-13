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Почти четверть улан-удэнцев выступили против отмены НДФЛ для многодетных

Почти четверть улан-удэнцев выступили против отмены НДФЛ для многодетных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По мнению горожан, им и без того достаточно помогают

Недавно спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила освободить многодетных россиян от НДФЛ. По мнению председателя верхней палаты российского парламента, этим семьям не до подоходного налога – мол, им и так нужно усердно зарабатывать.

- Ну какой подоходный налог? Они работают, трудятся. Есть такие меры стимулирования, может быть, точечные, но они очень важны для семей такого рода, – цитировали Матвиенко федеральные СМИ.

Представители сервиса SuperJob решили выяснить, как к этой идее относятся работающие жители бурятской столицы. Более половины – 58% – оказались «за». А вот 22% улан-удэнцев высказались против налоговых преференций для многодетных – по мнению горожан, для них и так есть немало мер поддержки.

Инициативу об отмене налога на доходы физлиц наши земляки с детьми поддерживают активнее, чем бездетные (60% и 42% соответственно), а мужчины – чаще женщин (67% и 49%). Больше всего же сторонников нулевой ставки НДФЛ для многодетных семей – среди респондентов младше 34 лет (63%).
НДФЛ инициатива Совет Федерации многодетные семьи

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