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Жителей Бурятии призвали жаловаться на таксистов в Роспотребнадзор

Жителей Бурятии призвали жаловаться на таксистов в Роспотребнадзор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого в ведомстве запустили специальную горячую линию

В течение десяти дней – с 13 по 24 ноября – жители республики смогут пожаловаться на таксистов в республиканское управление Роспотребнадзора. Там организовали тематическую горячую линию.

Граждан и предпринимателей проконсультируют по защите их прав при пользовании такси и каршерингом и разъяснят правила оказания таких услуг. Чтобы связаться со специалистами, нужно позвонить в единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8800-555-49-43, в республиканское управление (8 (3012) 37-15-30) либо в консультационный центр для потребителей (8 (3012) 37-90-29)

Письменные обращения принимают по адресу 670013, Улан-Удэ, улица Ключевская, 45б. Направить обращение в электронном виде предлагают на официальном сайте ведомства.
такси Роспотребнадзор

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