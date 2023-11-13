В Улан-Удэ в последний раз в 2023 году покажут балет «Земля веры – Баргуджин Тукум»

28 ноября в Бурятском театре оперы и балета состоится показ национального балета «Земля веры – Баргуджин Тукум», созданного в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.
- В национальном балете «Земля веры - Баргуджин Тукум» любовь — не случайность. Это кармическая история. В похищении Тумэном знатной принцессы Асуйхан, влюбившейся в своего похитителя, — следы прошлых и будущих жизней. Влюблённые души воссоединяются в загадочной стране Баргуджин Тукум - на вершине Веры, - рассказывают в театре.
Этот балет не похож ни на один репертуарный спектакль Бурятского театра оперы и балета. Современность постановки читается в акценте на модерн-балет. По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, национальный балет «Земля веры -Баргуджин Тукум» покоряет сердца как совсем молодых зрителей, так и искушённых ценителей балетного искусства.
Премьера состоялась в мае этого года.
Увидеть мистический и красивый спектакль о вневременности любви можно будет 28 ноября – в последний раз в 2023 году.
Возрастное ограничение 12+