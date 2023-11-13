Команда Бурятии завоевала 20 медалей
В столице Бурятии разыграны медали первенства Дальневосточного федерального округа по стрельбе из лука среди юношей и девушек до 18 лет, а также юниоров и юниорок до 21 года. В течение четырёх соревновательных дней в стрельбе из классического и блочного луков состязались более 300 спортсменов из Забайкальского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятии.
Сами окружные соревнования прошли в региональном центре по стрельбе из лука в Улан-Удэ.
Для сборной Бурятии первенство принесло 20 медалей: 9 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. С таким же количеством наград завершила своё участие команда Забайкальского края. С подробными результатами первенства можно ознакомиться на официальном сайте министерства спорта и молодёжной политики РБ.
В Улан-Удэ лучники ДФО разыграли путёвки на первенство страны
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