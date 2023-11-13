В Улан-Удэ разобрались со змеившимися по земле оголёнными проводами



О том, что жители бурятской столицы каждый день подвергаются опасности на улице Пушкина, О том, что жители бурятской столицы каждый день подвергаются опасности на улице Пушкина, стало известно на минувшей неделе. Дело в том, что на электроопоре недалеко от дома № 10 хаотично свисали провода. Не закреплён оказался открытый щиток, который мог находиться под напряжением, сообщили ранее в региональном отделении Народного фронта.



Электропровода лежали и прямо на земле. Всё это – последствия масштабной реконструкции тепломагистрали № 3 в Железнодорожном районе. Ремонт, кстати, завершился ещё несколько недель назад.



По этой дороге каждый день ходят дети, которые учатся в средней школе № 65. Никаких ограничивающих или предупреждающих знаков поблизости не установили. Общественники через соцсети призвали администрацию города обратить внимание на ситуацию и принять меры.



Пару дней спустя ситуацию исправили. Активисты рассказали в своём telegram-канале что все провода убрали с дороги, закрепили на электроопоре и закрыли щиток. Теперь этот участок безопасен для пешеходов.

