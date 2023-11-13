Увидеть спектакль смогут семьи участников СВО
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятию с гастролями приедет театр Российской армии (Москва).
В пресс-службе Государственного русского драматического театра имени Бестужева сообщили, что 20 ноября на их сцене театр Российской армии покажет пьесу современного драматурга Анатолия Крыма «Завещание Дон Жуана» (возрастное ограничение 16+).
Этот спектакль – смелое продолжение, своеобразный отклик на произведения отечественных и зарубежных классиков о самом скандальном покорителе женских сердец Дон Жуане. «Интригующая, хитросплетенная комедия о последнем этапе жизни отменного негодяя и распутника, разбивающего сердца и разрушающего семьи, имеет удивительную развязку и даёт возможность взглянуть на Дон Жуана в другом, совершенно новом ракурсе», - говорится в анонсе.
Постаревший, измождённый дуэлями и болезнями, умирающий Дон Жуан, прочитавший все книги о себе и не нашедший в них ни грамма правды, в свой последний час решает исповедаться, рассказав истинную историю о себе. Как известно, на исповеди не лгут. Но поскольку Дон Жуан помимо всего прочего — великий мистификатор, то и легенду о нём разгадать до конца невозможно.
В Улан-Удэ побывать на гастролях Театра российской армии смогут семьи мобилизованных и контрактников, находящихся в зоне СВО. Гастроли организованы благотворительным фондом развития театрального искусства им. Владимира Зельдина.
Театр Российской армии покажет в Улан-Удэ «Завещание Дон Жуана»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их убрали с дороги и закрепили на электроопоре
С горами мусора там разобрались за неделю
Это поможет избежать врачебных ошибок
Увидеть спектакль смогут семьи участников СВО
Их доставили из Свердловской области
Выставка открылась в Художественном музее имени Сампилова
Деньги близким пока выплачивают только на федеральном уровне
В финале Юлии Ивановой будут противостоять 29 стюардесс
В театре имени Бестужева прошёл техсовет
Саша Стоун прилетел в Улан-Удэ, чтобы пообщаться с Надеждой Абзаевой
Суд назначил ей 180 часов обязательных работ
Золто Арсаланов со своей ротой пленил 11 украинских морпехов
Всего в финалах участвовали четыре представительницы республики
В МЧС напомнили, когда он становится безопасным
В некоторых районах пообещали снег