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В Забайкалье стартовал всероссийский турнир по боксу

В Забайкалье стартовал всероссийский турнир по боксу
Общество,  Фото:pixabay.com
Специальные призы получат лучшие боксёры

В Забайкалье стартовал всероссийский турнир по боксу «Надежд», посвящённый памяти воспитанника Краснокаменской школы бокса, мастера спорта России Александра Швалова. Он проходит с 13 по 19 ноября в Краснокаменске.

- Победители и призёры соревнований получат дипломы, медали и специальные призы в номинациях: «Лучший боксёр», «За волю к победе» и «Лучший бой» - по 15 тысяч рублей. Учреждён и специальный приз победителю в весовой категории до 71 килограммов среди юниоров (2005-2006 годов рождения) от организационного комитета также в размере 15 тысяч рублей, – поделились организаторы.

Кроме того, победители соревнований в возрастной группе 2007-2008 годов рождения, выполнившие норматив «Кандидат в мастера спорта» (не менее трёх побед) будут награждены денежной премией в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край бокс спорт

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