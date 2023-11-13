В Усть-Ордынском округе проведи конкурс в честь хореографа бурятских танцев

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Состоялся конкурс хореографических коллективов «В мире танца»



Более 300 участников из 24 самодеятельных и народных, образцовых коллективов из районов Усть-Ордынского Бурятского округа приняли участие в окружном конкурсе хореографических коллективов «В мире танца» имени Артура Арзаева.



- Окружной конкурс «В мире танца» не случайно носит статус имени Артура Афанасьевича Арзаева. Его имя давно стало легендарным на территории УОБО. Талантливый хореограф, заслуженный работник культуры РСФСР из села Бильчир Осинского района внёс бесценный вклад в развитие бурятских народных танцев и народного художественного творчества, успел воспитать сотни учеников, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



В конкурсе приняли участие самодеятельные хореографические коллективы и народные, образцовые коллективы. Номинаций было две: «Народный танец, народный стилизованный танец» и «Современная эстрадная хореография» в возрастных категориях от 10 до 13 лет и от 14 лет и старше.



Среди самодеятельных артистов первое место в номинации ««Народный танец, народный стилизованный танец»» возрастной категории от 10 до 13 лет победу одержала студия танца из Эхирит-Булагатского района «Oripov dance studio» (руководитель Тахиржон Орипов). В возрастной категории от 14 лет и старше победил народный хореографический коллектив «Ангара» из Нукутского района (руководитель Валентина Хамаганова).



В номинации «Современная эстрадная хореография» (возрастная категория от 14 лет и старше) вновь победу одержала студия танца из Эхирит-Булагатского района «Oripov dance studio». В данной номинации дети от 10 до 13 лет не участвовали.



Среди народных, образцовые хореографических коллективов в номинации «Народный танец, народный стилизованный танец» среди детей от 10 до 13 лет победил образцовый хореографический ансамбль «Радость» из Осинского района (руководитель Ольга Косенко). В возрастной категории от 14 лет и старше победу одержал народный хореографический коллектив «Байгал» из Нукутского района (руководитель Ольга Атутова).



В номинации «Современная эстрадная хореография» в возрастной группе от 14 лет и старше победителем вновь стал народный хореографический коллектив «Байгал».



- Проведение такого масштабного мероприятия - окружного конкурса хореографических коллективов «В мире танца» – позволяет выявлять талантливых исполнителей, работающих в различных танцевальных стилях. Происходит обмен опытом между коллективами и педагогами. По итогам конкурса прошёл круглый стол, на котором специалисты профессионально обсудили детали всех конкурсных номеров, - добавил заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Андрей Дмитриев.



