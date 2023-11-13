13 ноября

12 ноября

Популярное

В Усть-Ордынском округе проведи конкурс в честь хореографа бурятских танцев

В Усть-Ордынском округе проведи конкурс в честь хореографа бурятских танцев
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Состоялся конкурс хореографических коллективов «В мире танца»

Более 300 участников из 24 самодеятельных и народных, образцовых коллективов из районов Усть-Ордынского Бурятского округа приняли участие в окружном конкурсе хореографических коллективов «В мире танца» имени Артура Арзаева.

- Окружной конкурс «В мире танца» не случайно носит статус имени Артура Афанасьевича Арзаева. Его имя давно стало легендарным на территории УОБО. Талантливый хореограф, заслуженный работник культуры РСФСР из села Бильчир Осинского района внёс бесценный вклад в развитие бурятских народных танцев и народного художественного творчества, успел воспитать сотни учеников, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В конкурсе приняли участие самодеятельные хореографические коллективы и народные, образцовые коллективы. Номинаций было две: «Народный танец, народный стилизованный танец» и «Современная эстрадная хореография» в возрастных категориях от 10 до 13 лет и от 14 лет и старше.

Среди самодеятельных артистов первое место в номинации ««Народный танец, народный стилизованный танец»» возрастной категории от 10 до 13 лет победу одержала студия танца из Эхирит-Булагатского района «Oripov dance studio» (руководитель Тахиржон Орипов). В возрастной категории от 14 лет и старше победил народный хореографический коллектив «Ангара» из Нукутского района (руководитель Валентина Хамаганова).

В номинации «Современная эстрадная хореография» (возрастная категория от 14 лет и старше) вновь победу одержала студия танца из Эхирит-Булагатского района «Oripov dance studio». В данной номинации дети от 10 до 13 лет не участвовали.

Среди народных, образцовые хореографических коллективов в номинации «Народный танец, народный стилизованный танец» среди детей от 10 до 13 лет победил образцовый хореографический ансамбль «Радость» из Осинского района (руководитель Ольга Косенко). В возрастной категории от 14 лет и старше победу одержал народный хореографический коллектив «Байгал» из Нукутского района (руководитель Ольга Атутова).

В номинации «Современная эстрадная хореография» в возрастной группе от 14 лет и старше победителем вновь стал народный хореографический коллектив «Байгал».

- Проведение такого масштабного мероприятия - окружного конкурса хореографических коллективов «В мире танца» – позволяет выявлять талантливых исполнителей, работающих в различных танцевальных стилях. Происходит обмен опытом между коллективами и педагогами. По итогам конкурса прошёл круглый стол, на котором специалисты профессионально обсудили детали всех конкурсных номеров, - добавил заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Андрей Дмитриев.

Усть-Ордынский Бурятский округ конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске установили монумент в память о мусульманах
В Иркутске установили монумент в память о мусульманах
Общество, 13.11.2023
Он расположен на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора»
В Бурятии сельская жительница отметила 95-летие
В Бурятии сельская жительница отметила 95-летие
Общество, 13.11.2023
Антонина Тарасова проживает в Зырянске
В Непале начали строить дуган для буддистов России
В Непале начали строить дуган для буддистов России
Общество, 13.11.2023
Перед началом строительства ламы Сангхи провели обряд
В Усть-Ордынском округе проведи конкурс в честь хореографа бурятских танцев
В Усть-Ордынском округе проведи конкурс в честь хореографа бурятских танцев
Общество, 13.11.2023
Состоялся конкурс хореографических коллективов «В мире танца»
В кварталах Улан-Удэ появилась смотровая площадка с красивыми видами
В кварталах Улан-Удэ появилась смотровая площадка с красивыми видами
Общество, 13.11.2023
Она находится на экологической тропе, идущей от 105-го микрорайона
Стало известно, сколько жителей Бурятии ездят на общественном транспорте
Стало известно, сколько жителей Бурятии ездят на общественном транспорте
Общество, 13.11.2023
Каждый раз они тратят на дорогу примерно по 46 минут
В Улан-Удэ откроется выставка скульптур Даши Намдакова
В Улан-Удэ откроется выставка скульптур Даши Намдакова
Общество, 13.11.2023
Выставка продлится до конца февраля 2024 года
Бездомные собаки оккупировали райцентр в Бурятии и держат в страхе людей
Бездомные собаки оккупировали райцентр в Бурятии и держат в страхе людей
Общество, 13.11.2023
Местные жители всерьёз переживают за своих детей
В Улан-Удэ псу, едва не сгоревшему заживо, пришлось ампутировать лапку
В Улан-Удэ псу, едва не сгоревшему заживо, пришлось ампутировать лапку
Общество, 13.11.2023
Она висела и мешала несчастному животному при ходьбе
В Улан-Удэ осталась неделя до премьеры национальной оперы «Эреэхэн»
В Улан-Удэ осталась неделя до премьеры национальной оперы «Эреэхэн»
Общество, 13.11.2023
На постановку выделили почти 13,5 млн из федерального бюджета
В северном районе Бурятии обновили хлипкую переправу
В северном районе Бурятии обновили хлипкую переправу
Общество, 13.11.2023
На мосту восстановили настил и открыли его для транспорта 
Компания из Бурятии сорвала масштабную реконструкцию кукольного театра в Чите
Компания из Бурятии сорвала масштабную реконструкцию кукольного театра в Чите
Общество, 13.11.2023
Теперь она рискует угодить в число недобросовестных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^