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В Иркутске установили монумент в память о мусульманах

В Иркутске установили монумент в память о мусульманах
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Он расположен на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора»

В Иркутске на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» установили монумент в память об иркутянах – представителях мусульманской конфессии. Здесь прошла приёмка выполненных работ. Также начат монтаж шести информационных стендов, посвящённых Георгиевским кавалерам.

Весной этого года на площадке смонтировали монументы лютеранской и католической церквей. Памятные знаки православным и иудеям были установлены ранее – в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Иркутск, с 1772 года на Иерусалимской горе располагалось кладбище. Здесь упокоены более 100 тысяч человек: православных, католиков, лютеран, иудеев и мусульман. В конце 19-го века погост закрыли, но массовые захоронения продолжались до 1918 года, а отдельные – вплоть до 1929-го. В 1957 году на этом месте был открыт центральный парк культуры и отдыха имени 40-летия Великой Октябрьской Социалистической революции.

Масштабное обновление общественного пространства началось в 2017 году с реконструкции Иерусалимской лестницы. Начиная с 2018 года здесь поэтапно проводились работы. За это время на территории историко-мемориального комплекса обустроили пешеходные дорожки, наружное освещение, систему видеонаблюдения, урны и лавочки. Расширили входную площадь, установили 12 гранитных информационных стендов, создали аллею памяти об иркутянах разного вероисповедания, провели ремонт ограждения по периметру парка. Второстепенные дорожки отсыпали щебнем, обустроили зоны отдыха.

Иркутск мемориал

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