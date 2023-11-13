В Иркутске установили монумент в память о мусульманах

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Он расположен на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора»



В Иркутске на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» установили монумент в память об иркутянах – представителях мусульманской конфессии. Здесь прошла приёмка выполненных работ. Также начат монтаж шести информационных стендов, посвящённых Георгиевским кавалерам.



Весной этого года на площадке смонтировали монументы лютеранской и католической церквей. Памятные знаки православным и иудеям были установлены ранее – в 2020 году.



Как сообщили в пресс-службе администрации города Иркутск, с 1772 года на Иерусалимской горе располагалось кладбище. Здесь упокоены более 100 тысяч человек: православных, католиков, лютеран, иудеев и мусульман. В конце 19-го века погост закрыли, но массовые захоронения продолжались до 1918 года, а отдельные – вплоть до 1929-го. В 1957 году на этом месте был открыт центральный парк культуры и отдыха имени 40-летия Великой Октябрьской Социалистической революции.



Масштабное обновление общественного пространства началось в 2017 году с реконструкции Иерусалимской лестницы. Начиная с 2018 года здесь поэтапно проводились работы. За это время на территории историко-мемориального комплекса обустроили пешеходные дорожки, наружное освещение, систему видеонаблюдения, урны и лавочки. Расширили входную площадь, установили 12 гранитных информационных стендов, создали аллею памяти об иркутянах разного вероисповедания, провели ремонт ограждения по периметру парка. Второстепенные дорожки отсыпали щебнем, обустроили зоны отдыха.



