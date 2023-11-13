В Улан-Удэ готовятся к премьере спектакля «Ночь перед Рождеством»

Общество, Фото: Русский драмтеатр

В театре имени Бестужева прошёл техсовет



В Государственном русском драматическом театре имени Бестужева состоялся технический совет по новому спектаклю «Ночь перед Рождеством», премьера которого состоится 15 декабря.



Режиссёр-постановщик Татьяна Мордвина и художник Ольга Клопова познакомили мастеров цехов с художественным замыслом спектакля, которому предстоит родиться на Малой сцене.



Ольга Клопова представила эскизы декорации и костюмов. Как будут реализованы идеи постановщиков, зритель увидит в декабре.



В основу спектакля легла одна из самых весёлых, колоритных и мистических повестей Николая Гоголя – «Ночь перед Рождеством». Действие разворачивается в Рождественский сочельник на хуторе близ Диканьки, где царит предпраздничное веселье, звенят смех и колядки. Невесело только влюбленному кузнецу Вакуле. На любые безумства готов он ради любви к своенравной красавице Оксане. Чёрта бы оседлал ради неё… «Чудесная история о любви, плутовстве и простодушии в красочном лубочном стиле, музыкой, танцами и юмором погрузит зрителей в атмосферу Рождества», - говорят в театре.





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