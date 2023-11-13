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В Улан-Удэ готовятся к премьере спектакля «Ночь перед Рождеством»

В Улан-Удэ готовятся к премьере спектакля «Ночь перед Рождеством»
Общество,  Фото:Русский драмтеатр
В театре имени Бестужева прошёл техсовет

В Государственном русском драматическом театре имени Бестужева состоялся технический совет по новому спектаклю «Ночь перед Рождеством», премьера которого состоится 15 декабря.

Режиссёр-постановщик Татьяна Мордвина и художник Ольга Клопова познакомили мастеров цехов с художественным замыслом спектакля, которому предстоит родиться на Малой сцене.

Ольга Клопова представила эскизы декорации и костюмов. Как будут реализованы идеи постановщиков, зритель увидит в декабре.

В основу спектакля легла одна из самых весёлых, колоритных и мистических повестей Николая Гоголя – «Ночь перед Рождеством». Действие разворачивается в Рождественский сочельник на хуторе близ Диканьки, где царит предпраздничное веселье, звенят смех и колядки. Невесело только влюбленному кузнецу Вакуле. На любые безумства готов он ради любви к своенравной красавице Оксане. Чёрта бы оседлал ради неё… «Чудесная история о любви, плутовстве и простодушии в красочном лубочном стиле, музыкой, танцами и юмором погрузит зрителей в атмосферу Рождества», - говорят в театре.


Возрастное ограничение 12+ 
спектакль Русский драмтеатр

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