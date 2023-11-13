В больнице в Бурятии лекарства будут подбирать с помощью искусственного интеллекта



В республиканской клинической больнице (РКБ) имени Н. А. Семашко запустили систему «Электронный клинический фармаколог». Она работает на основе искусственного интеллекта и помогает врачам оценить рациональность назначения пациенту нескольких препаратов и их совместимость.



- «Электронный клинический фармаколог» способствует уменьшению врачебных ошибок и осложнений в клинической практике, – рассказали на официальной странице РКБ. – После интеграции в медицинскую информационную систему больницы сервис в фоновом режиме отслеживает лекарственные назначения и выдаёт рекомендации на автоматизированном рабочем месте врача.



По словам заведующей отделением ОКФ Веры Шегимовой, программа позволит формировать отчёт по выбранным параметрам и проводить фармакоэкономический анализ.



- Это поможет нам в эффективной работе по закупу и расходованию лекарственных препаратов, – подчеркнула она.

