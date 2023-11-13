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В больнице в Бурятии лекарства будут подбирать с помощью искусственного интеллекта

В больнице в Бурятии лекарства будут подбирать с помощью искусственного интеллекта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Это поможет избежать врачебных ошибок

В республиканской клинической больнице (РКБ) имени Н. А. Семашко запустили систему «Электронный клинический фармаколог». Она работает на основе искусственного интеллекта и помогает врачам оценить рациональность назначения пациенту нескольких препаратов и их совместимость.

- «Электронный клинический фармаколог» способствует уменьшению врачебных ошибок и осложнений в клинической практике, – рассказали на официальной странице РКБ. – После интеграции в медицинскую информационную систему больницы сервис в фоновом режиме отслеживает лекарственные назначения и выдаёт рекомендации на автоматизированном рабочем месте врача.

По словам заведующей отделением ОКФ Веры Шегимовой, программа позволит формировать отчёт по выбранным параметрам и проводить фармакоэкономический анализ.

- Это поможет нам в эффективной работе по закупу и расходованию лекарственных препаратов, – подчеркнула она.
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