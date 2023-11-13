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Жителей Бурятии призвали не ходить по тонкому льду

Жителей Бурятии призвали не ходить по тонкому льду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В МЧС напомнили, когда он становится безопасным

Жителей республики в очередной раз предостерегли от нахождения на неокрепшем льду. На минувших выходных в Северо-Байкальском районе погибли двое жителей Северобайкальска – 70-летний отец и 46-летний сын, который рыбачили на реке Кичера в местности Пьяный ключ и провалились в полынью.

Сигнал о помощи поступил спасателям ночью 12 ноября. На место отправились сотрудники Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России. Прибыв туда, они обнаружили на берегу машину и вещи, а в воде – тела мужчин. Их извлекли из полыньи.

- Сейчас лёд на водоёмах республики меняет свою структуру и выходить и выезжать на них запрещено и смертельно опасно, – напомнили в Главном управлении МЧС по РБ.

Там рассказали, какой должны быть толщина льда, чтобы человек мог находиться на нём без риска для жизни – 10-12 сантиметров. Процесс же ледообразования на реках Бурятии, по данным Бурятского гидрометцентра, пока только начался. 
лёд безопасность МЧС

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