В Бурятии похолодает до -13

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

В некоторых районах пообещали снег



В понедельник, 13 ноября, в Бурятии по-прежнему будет морозно. Днём по республике ожидается от 0 до -5, а местами – от -8 до -13 градусов. Большинство районов осадки обойдут стороной, лишь по трассе БАМ возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время без существенных осадков и от -2 до -4 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

