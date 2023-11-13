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В Бурятии похолодает до -13

В Бурятии похолодает до -13
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
В некоторых районах пообещали снег

В понедельник, 13 ноября, в Бурятии по-прежнему будет морозно. Днём по республике ожидается от 0 до -5, а местами – от -8 до -13 градусов. Большинство районов осадки обойдут стороной, лишь по трассе БАМ возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.

В Улан-Удэ в дневное время без существенных осадков и от -2 до -4 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. 
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