В некоторых районах пообещали снег
В понедельник, 13 ноября, в Бурятии по-прежнему будет морозно. Днём по республике ожидается от 0 до -5, а местами – от -8 до -13 градусов. Большинство районов осадки обойдут стороной, лишь по трассе БАМ возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.
В Улан-Удэ в дневное время без существенных осадков и от -2 до -4 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
В Бурятии похолодает до -13
Общество, Фото:
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Общество, 13.11.2023
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