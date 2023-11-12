Москвичи признались блогеру из Бурятии, что им не по силам своя квартира









За жилье площадью в 43 квадратных метра в пятиэтажном доме 1978 года постройки в микрорайоне Загорск просят ни много ни мало 170 миллионов рублей – 3 миллиона 953 тысяч 488 рублей за «квадрат». Отмечается, что рядом расположены школа, магазин и медцентр. Во дворе есть детская площадка. Ремонт в квартире «косметический».



Под постом интернет-пользователи единодушно пришли к выводу, что в объявление закралась ошибка и там просто приписали лишние ноли. «Вопрос только – сколько именно? Два? Три?», – гадают участники сообщества. Ещё одна версия – что хозяева просто решили пошутить, потому что даже в Первопрестольной цены на среднестатистическое жильё скромнее. В октябре внимание улан-удэнцев привлекло объявление о продаже двушки, размещённое на одном из популярных бесплатных сайтов. Скриншот с него опубликовали в группе zloi_03 во «ВКонтакте».За жилье площадью в 43 квадратных метра в пятиэтажном доме 1978 года постройки в микрорайоне Загорск просят ни много ни мало 170 миллионов рублей – 3 миллиона 953 тысяч 488 рублей за «квадрат». Отмечается, что рядом расположены школа, магазин и медцентр. Во дворе есть детская площадка. Ремонт в квартире «косметический».Под постом интернет-пользователи единодушно пришли к выводу, что в объявление закралась ошибка и там просто приписали лишние ноли. «Вопрос только – сколько именно? Два? Три?», – гадают участники сообщества. Ещё одна версия – что хозяева просто решили пошутить, потому что даже в Первопрестольной цены на среднестатистическое жильё скромнее.

Наш земляк – известный блогер, предприниматель и бизнес-консультант, а в прошлом – ведущий и шоумен Саян Галсандоржиев – решил узнать у москвичей, столько bv потребуется времени, чтобы накопить и купить квартиру в российской столице. При этом есть условие, что человек – не миллионер.Галсандоржиев устроил опрос на улицах Москвы, а видео с ним выложил в соцсетях. Большинство прохожих признались, что им не по силам своя квартира. «Никогда», «Думаю, лет за сто», «Ни за сколько», «Вся жизнь нужна, наверное», «Трёхзначное количество лет», – заявили респонденты. Лишь один человек дал ответ: «Десять-пятнадцать лет».