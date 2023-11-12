Чемпион кулачного боя из Бурятии защитил свой титул в Москве

Виталий Ананин одержал победу на турнире Hardcore FC
Действующий чемпион лиги по правилам кулачного боя «Hardcore Fighting Championship» Виталий «Байкал» Ананин из Бурятии защитил свой чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Об этом сообщили в министерстве спорта РБ.
Крупный ивент кулачной лиги (возрастное ограничение – 18+) состоялся на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. Наш земляк провёл бой против обладателя чемпионского титула Hardcore Boxing из Ингушетии Курейша Сагова. Они подрались за временный чемпионский пояс HFC в весовой категории до 93 килограммов. Встреча Виталия с соперником завершилась техническим нокаутом последнего в четвёртом раунде.
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