В Бурятии не стало заслуженного экономиста России



В Бурятии на 78-м году жизни умер заслуженный работник сферы обслуживания РБ, заслуженный экономист РФ, кандидат экономических наук, профессор Бурятского государственного университета Александр Пивоваров. Его не стало в четверг, 9 ноября.



Александр Николаевич родился 12 февраля 1946 года в Улан-Удэ. В 1970-ом окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» и получил квалификацию «инженер-механик». В 1977-ом защитил диссертацию на учёное звание кандидата экономических наук в Московском институте народного хозяйства имени В. Г. Плеханова.



После трудился в органах материально-технического снабжения республики. Прошёл путь от рядового инженера отдела до председателя государственного комитета по материально-техническому обеспечению. Параллельно преподавал во ВСГУТУ.



В 2006-ом начал работать в БГУ. Сначала – старшим преподавателем, потом – профессором кафедры государственного и муниципального управления и кафедры бухгалтерского учёта и финансов.





Александр Николаевич был инициатором, создателем и директором центра непрерывного профессионального образования, который стал основой системы дополнительного профобразования Бурятского государственного университета. Огромный жизненный опыт и компетентность в управлении организациями позволили ему быстро и эффективно создать систему, благодаря которой каждый мог получить новую профессию или повысить свою квалификацию.



Пивоваров – автор более 30 научных работ, в том числе – пяти монографий и пяти учебно-методических пособий и научных статей. Он участие в проектах и грантах университета по исследованию социально-экономического состояния районов республики.



Александр Пивоваров прожил яркую жизнь и всегда занимал активную жизненную позицию. Его отличали высокий профессионализм, жизнелюбие и особый, неповторимый юмор. В БГУ выразили глубокие соболезнования его родным и близким. «Светлая память об Александре Николаевиче, нашем наставнике и друге, навсегда останется в наших сердцах», – отметили в вузе.

