Собаколовы рассказали об оскорблениях и угрозах от жителей Бурятии



Тем временем на официальной странице улан-удэнского фонда помощи «Право на жизнь 03» во «ВКонтакте» открыли экспериментальный блог под названием «Дневники ловца». В нём рассказывается о работе собаколовов и о том, с чем им порой приходится сталкиваться.



Как выяснилось, от жителей республики нередко поступают оскорбления и даже угрозы. Некоторые, к примеру, требуют отлавливать даже щенят, хотя тех, которым ещё нет полугода, трогать нельзя.



- Указывают в заявке мать-собаку и её щенят в возрасте от двух дней до трёх месяцев – по разному. В разговоре узнаем, что животное или поселилось неподалёку на заброшенном участке, или пробралось на территорию чьего-то хозяйства. При таких обращениях в 99% случаев – требование забрать, отловить, усыпить, уничтожить собак. Они мешают, – говорится в посте, размещённом в группе «Право на жизнь 03». – Но, в правовом государстве можно действовать только по закону. А значит, мы не имеем права ловить маленьких щенят до 6 месяцев и их матерей, если они кормят и заботятся о детях. Так прописано в контракте.



Однако большинство обратившихся, по словам представителей организации, и слышать об этом не желают.



- Им мешает сам факт нахождения собаки и щенят рядом с их участком либо на их участке. И заметьте – они не винят себя, что есть лазы в ограждении или просто дыры в заборе. Винят собаку, что пробралась туда, где ей удалось разродиться и где есть хоть какое-то укрытие для щенят, – подчеркнули в фонде. – А изюминка этих заявок – оскорбления и угрозы от таких людей. Их не волнует закон и его соблюдение, судьба матери и щенят. Им важно их «я» и собственный комфорт.



Волонтёры рассказали про одного пенсионера, который обещал пожаловаться в прокуратуру и оскорблял людей «по их имени, фамилии и отчеству».



- И это взрослый человек, 65 лет. Пожалуйста, больше читайте, благо Интернет позволяет найти любые книги и статьи. Больше думайте. А если не разбираетесь в ситуации, то ищите информацию, чтобы не показать себя необразованным. Отлов работает по закону, ибо это стандарт. И отступать мы права не имеем, – заключили собаколовы.



