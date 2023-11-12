В столице Бурятии наценились все съёмные квартиры

Сильнее всего в Улан-Удэ подорожали «трёшки»



Федеральный портал «Мир квартир» выяснил, как в октябре изменилась стоимость съёмного жилья в 70 крупнейших городах страны. В среднем по России однокомнатные квартиры – как самые востребованные и доступные – подорожали на 7%. Их сдают примерно за 20 039 рублей в месяц. Двухкомнатные наценились на 5,9%, до 26 191 рубля, трёхкомнатные – на 4,5%, до 33 090.



В Улан-Удэ за аренду «однушки» придётся выложить примерно 20 791 рубль. С начала года такие квартиры подскочили в цене на 11,8%. За двушки в бурятской столице просят 26 548 рублей (+11,9%), а за трёшки – 29 775 (15%).



Согласно данным портала, в соседнем Иркутске за аренду берут 21 579, 29 796 и 37 320, в Чите – 21 268, 29 367 и 40 260 рублей соответственно.



Однокомнатные квартиры в октябре стали сдавать дороже в 62 городах из 70-ти, двухкомнатные – в 58, трёхкомнатные – в 54.



- За исключением Сочи, где падение ставок связано с концом курортного сезона, и нескольких других городов, съёмные квартиры в России за месяц заметно подорожали. Приобретение жилья в собственность становится всё менее доступным – как из-за возросших процентов по ипотеке, так и из-за взлетевших цен. Поэтому для многих семей и одиноких людей единственной опцией остается аренда. Пользуясь возрастающим спросом, владельцы повышают ставки, тем более что для них содержание и ремонт жилья тоже становится затратнее, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

