12 ноября

11 ноября

10 ноября

Популярное

В столице Бурятии наценились все съёмные квартиры

В столице Бурятии наценились все съёмные квартиры
Общество,  Фото:Pixabay.com
Сильнее всего в Улан-Удэ подорожали «трёшки»

Федеральный портал «Мир квартир» выяснил, как в октябре изменилась стоимость съёмного жилья в 70 крупнейших городах страны. В среднем по России однокомнатные квартиры – как самые востребованные и доступные – подорожали на 7%. Их сдают примерно за 20 039 рублей в месяц. Двухкомнатные наценились на 5,9%, до 26 191 рубля, трёхкомнатные – на 4,5%, до 33 090.

В Улан-Удэ за аренду «однушки» придётся выложить примерно 20 791 рубль. С начала года такие квартиры подскочили в цене на 11,8%. За двушки в бурятской столице просят 26 548 рублей (+11,9%), а за трёшки – 29 775 (15%).

Согласно данным портала, в соседнем Иркутске за аренду берут 21 579, 29 796 и 37 320, в Чите – 21 268, 29 367 и 40 260 рублей соответственно.

Однокомнатные квартиры в октябре стали сдавать дороже в 62 городах из 70-ти, двухкомнатные – в 58, трёхкомнатные – в 54.

- За исключением Сочи, где падение ставок связано с концом курортного сезона, и нескольких других городов, съёмные квартиры в России за месяц заметно подорожали. Приобретение жилья в собственность становится всё менее доступным – как из-за возросших процентов по ипотеке, так и из-за взлетевших цен. Поэтому для многих семей и одиноких людей единственной опцией остается аренда. Пользуясь возрастающим спросом, владельцы повышают ставки, тем более что для них содержание и ремонт жилья тоже становится затратнее, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.
жилье цены аренда жилья

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии наценились все съёмные квартиры
В столице Бурятии наценились все съёмные квартиры
Общество, 12.11.2023
Сильнее всего в Улан-Удэ подорожали «трёшки»
В курортном посёлке Бурятии разобрались с жуткой вонью и помоечными коровами
В курортном посёлке Бурятии разобрались с жуткой вонью и помоечными коровами
Общество, 12.11.2023
Регоператору пришлось убрать мусор, который поедали жвачные
В Бурятии отмечают Синичкин день
В Бурятии отмечают Синичкин день
Общество, 12.11.2023
Специалисты рассказали, чем можно кормить «зимних» птичек
Бурятию захватывают морозы
Бурятию захватывают морозы
Общество, 12.11.2023
В некоторых районах пообещали под -30 градусов
В Улан-Удэ дети ходят в школу мимо оголённых проводов
В Улан-Удэ дети ходят в школу мимо оголённых проводов
Общество, 12.11.2023
Они висят прямо над дорогой и «змеятся» по земле
В Бурятии пригородные районы продолжают обрастать частными домами
В Бурятии пригородные районы продолжают обрастать частными домами
Общество, 12.11.2023
С начала года в республике появилось более 2300 таких жилых построек
Улан-удэнцев покорил поющий таксист
Улан-удэнцев покорил поющий таксист
Общество, 12.11.2023
Он исполнил известную композицию и стал звездой соцсетей
«Гвозди в колёса»: В райцентре в Бурятии объявили настоящую войну ночным дрифтерам
«Гвозди в колёса»: В райцентре в Бурятии объявили настоящую войну ночным дрифтерам
Общество, 12.11.2023
С ними борются с помощью саморезов, но от этого страдают и другие автомобилисты 
В Улан-Удэ восстановили движение на улице с провалившимся асфальтом
В Улан-Удэ восстановили движение на улице с провалившимся асфальтом
Общество, 12.11.2023
Дорогу там пообещали привести в порядок в ближайшее время
В пригородном СНТ в Бурятии из-за неубранного мусора расплодились мыши
В пригородном СНТ в Бурятии из-за неубранного мусора расплодились мыши
Общество, 12.11.2023
Разозлённые местные жители пригрозили вывалить его возле центрального офиса «ЭкоАльянса»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^