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Из зловонного «крематория» в пригороде Улан-Удэ исчезли трупы животных

Из зловонного «крематория» в пригороде Улан-Удэ исчезли трупы животных
Общество,  Фото:vk.com/vesu_u
На него долго жаловались местные жители

В конце октября в соцсетях рассказали, что на территории бывшей птицефабрики в иволгинском селе Сотниково якобы сжигают мёртвых сельхозживотных. Местные жители, в свою очередь, забили тревогу из-за зловонного запаха и потребовали провести проверку.

Сотниковцы утверждали: периодически туда подъезжали машины скорой помощи, а затем начинали работать печи – мол, владелец участка сжигал медицинские отходы. По ночам же появлялись грузовики без фар и выгружали большие ящики.

- Местные подозревают, что там сжигают туши животных. Как доказательство – стаи воронья над останками, которых на территории предостаточно. Дым от сжигания медотходов и туш животных распространяется по всему району и уходит в соседние, – писали в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте»

Костные останки обгладывали стали собак, говорилось в публикации. Сельчане задались вопросом, зачем работать по ночам с выключенными фарами, если всё это законно.

К ситуации подключилось управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. В ведомстве пояснили: по указанному адресу в Сотниково (именно там сжигают трупы) деятельность осуществляет ИП, который занимается сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией и обезвреживанием биологических отходов I-IV классов опасности.

Согласно ветеринарным правилам, утверждённым приказом Минсельхоза РФ № 626 от 26 октября 2020 года, запрещается захоронение биологических отходов «в землю, их вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги и водоёмы». В Россельхознадзоре пообещали провести выездное обследование территории «для выявления отходов, определения виновных лиц и принятия мер по пресечению нарушений».

В итоге предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, прописанных в ветправилах, и федерального закона «О ветеринарии» № 4979-1 от 14 мая 1993 года. Кстати, после проверки биологические отходы на участке, принадлежащем ИП, госинспекторы не обнаружили – судя по всему, их уже убрали.
животные Россельхознадзор

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