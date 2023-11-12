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В Бурятии отмечают Синичкин день

В Бурятии отмечают Синичкин день
Общество,  Фото:Pixabay.com
Специалисты рассказали, чем можно кормить «зимних» птичек

12 ноября по всей России, в том числе – в Бурятии, отмечается Синичкин день. В середине последнего осеннего месяца, с наступлением холодов, эти птицы, как и прочие «зимующие» виды, прилетают поближе к человеческому жилью. А потому кормушки для пернатых с ярким оперением и их содержимое уже должны быть наготове, рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

В резервате напомнили: сам праздник утвердили по инициативе Союза охраны птиц России и сделали ежегодным. Специалисты объяснили, чем можно кормить синичек. Это подсушенный белый хлеб, семечки подсолнечника и тыквы, сало, сливочное масло, свежие или сушёные плоды и ягоды, зёрна пшеницы и ячменя и овсяные хлопья.

А вот всё солёное, копчёное, жареное и перчёное под табу – как и сладкое, консервированное, свежий хлеб и, естественно, испортившаяся еда.
птицы природа

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