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В Бурятии мужчина погиб под колёсами грузового поезда

В Бурятии мужчина погиб под колёсами грузового поезда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он получил смертельные травмы
 
Несчастный случай произошёл вечером 11 ноября на 5664-ом километре Восточно-Сибирской железной дороги. Грузовой поезд сбил человека, и он погиб от травм.
 
Обстоятельства трагедии устанавливает Бурятская транспортная прокуратура. Там проверят соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте побывали заместитель главы ведомства и следственно-оперативная группа Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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