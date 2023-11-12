В Бурятии мужчина погиб под колёсами грузового поезда

Обстоятельства трагедии устанавливает Бурятская транспортная прокуратура. Там проверят соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте побывали заместитель главы ведомства и следственно-оперативная группа Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Несчастный случай произошёл вечером 11 ноября на 5664-ом километре Восточно-Сибирской железной дороги. Грузовой поезд сбил человека, и он погиб от травм.