Бурятию захватывают морозы



В Бурятии в ближайшее время сохранятся холода. В отдельных районах столбик термометра ночью устремится к отметке в 25-30 градусов ниже нуля. Правда, в дневное время морозы заметно ослабнут, а где-то даже будет плюсовая температура.



Так, в воскресенье, 12 ноября, синоптики обещают переменную облачность. Снег обойдёт республику стороной. Днём прогнозируют от -2 до -7, местами – от 0 до +3, а на севере – от -8 до -13°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. В Улан-Удэ – от -3 до -5.



В понедельник, 13 ноября, по Бурятии преимущественно без осадков. Ночью – от -15 до -20, кое-где – от -24 до -29, а на юге и по Прибайкалью – от -9 до -14 градусов. Днём – от -1 до -6, местами – до 0,+4, по северной половине – от -8 до -13. Ветер переменный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.