В Улан-Удэ дети ходят в школу мимо оголённых проводов

Они висят прямо над дорогой и «змеятся» по земле
Жители бурятской столицы каждый день подвергаются опасности на улице Пушкина. Дело в том, что на электроопоре недалеко от дома № 10 хаотично свисают провода. Не закреплён даже открытый щиток, который может находиться под напряжением, рассказали в региональном отделении Народного фронта.
Электропровода лежат и прямо на земле. Всё это – последствия масштабной реконструкции тепломагистрали № 3 в Железнодорожном районе. Ремонт, кстати, завершился ещё несколько недель назад.
По этой дороге каждый день ходят дети, которые учатся в СОШ № 65. Никаких ограничивающих или предупреждающих знаков поблизости нет. Общественники через соцсети призвали администрацию города обратить внимание на ситуацию и принять меры.
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Они висят прямо над дорогой и «змеятся» по земле
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