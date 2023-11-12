12 ноября

11 ноября

10 ноября

Популярное

В Улан-Удэ дети ходят в школу мимо оголённых проводов

В Улан-Удэ дети ходят в школу мимо оголённых проводов
Общество,  Фото:ОНФ
Они висят прямо над дорогой и «змеятся» по земле

Жители бурятской столицы каждый день подвергаются опасности на улице Пушкина. Дело в том, что на электроопоре недалеко от дома № 10 хаотично свисают провода. Не закреплён даже открытый щиток, который может находиться под напряжением, рассказали в региональном отделении Народного фронта.

Электропровода лежат и прямо на земле. Всё это – последствия масштабной реконструкции тепломагистрали № 3 в Железнодорожном районе. Ремонт, кстати, завершился ещё несколько недель назад.
 
По этой дороге каждый день ходят дети, которые учатся в СОШ № 65. Никаких ограничивающих или предупреждающих знаков поблизости нет. Общественники через соцсети призвали администрацию города обратить внимание на ситуацию и принять меры.
электричество дети безопасность ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятию захватывают морозы
Бурятию захватывают морозы
Общество, 12.11.2023
В некоторых районах пообещали под -30 градусов
В Улан-Удэ дети ходят в школу мимо оголённых проводов
В Улан-Удэ дети ходят в школу мимо оголённых проводов
Общество, 12.11.2023
Они висят прямо над дорогой и «змеятся» по земле
В Бурятии пригородные районы продолжают обрастать частными домами
В Бурятии пригородные районы продолжают обрастать частными домами
Общество, 12.11.2023
С начала года в республике появилось более 2300 таких жилых построек
Улан-удэнцев покорил поющий таксист
Улан-удэнцев покорил поющий таксист
Общество, 12.11.2023
Он исполнил известную композицию и стал звездой соцсетей
«Гвозди в колёса»: В райцентре в Бурятии объявили настоящую войну ночным дрифтерам
«Гвозди в колёса»: В райцентре в Бурятии объявили настоящую войну ночным дрифтерам
Общество, 12.11.2023
С ними борются с помощью саморезов, но от этого страдают и другие автомобилисты 
В Улан-Удэ восстановили движение на улице с провалившимся асфальтом
В Улан-Удэ восстановили движение на улице с провалившимся асфальтом
Общество, 12.11.2023
Дорогу там пообещали привести в порядок в ближайшее время
В пригородном СНТ в Бурятии из-за неубранного мусора расплодились мыши
В пригородном СНТ в Бурятии из-за неубранного мусора расплодились мыши
Общество, 12.11.2023
Разозлённые местные жители пригрозили вывалить его возле центрального офиса «ЭкоАльянса»
Бурятские шаманы помолятся за гармонию и благополучие людей
Бурятские шаманы помолятся за гармонию и благополучие людей
Общество, 12.11.2023
Для этого они устроят специальный молебен
В Улан-Удэ неумолимо дорожают квартиры в старых домах
В Улан-Удэ неумолимо дорожают квартиры в старых домах
Общество, 12.11.2023
За месяц цены на них подскочили на 3,6% 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^