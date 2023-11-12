В Улан-Удэ дети ходят в школу мимо оголённых проводов



Жители бурятской столицы каждый день подвергаются опасности на улице Пушкина. Дело в том, что на электроопоре недалеко от дома № 10 хаотично свисают провода. Не закреплён даже открытый щиток, который может находиться под напряжением, рассказали в региональном отделении Народного фронта.



Электропровода лежат и прямо на земле. Всё это – последствия масштабной реконструкции тепломагистрали № 3 в Железнодорожном районе. Ремонт, кстати, завершился ещё несколько недель назад.



По этой дороге каждый день ходят дети, которые учатся в СОШ № 65. Никаких ограничивающих или предупреждающих знаков поблизости нет. Общественники через соцсети призвали администрацию города обратить внимание на ситуацию и принять меры.

