12 ноября

11 ноября

10 ноября

Популярное

В Бурятии пригородные районы продолжают обрастать частными домами

В Бурятии пригородные районы продолжают обрастать частными домами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
С начала года в республике появилось более 2300 таких жилых построек

За девять месяцев 2023 года – с января по сентябрь включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 2417 жилых домов (4901 квартиру) общей площадью в 381 600 квадратных метров. Этот показатель увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в пресс-службе Бурятстата.

На собственные и заёмные средства жители республики возвели 2386 частных домов общей площадью в 247 тысяч «квадратов». Это 62,7% от общего объёма. Примерно четверть (61 700 кв. м) находится на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.

Основная доля (55,7%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (15,1%) и Тарбагатайский (9,9%), а также Заиграевский (3,6%) и Кабанский (3%).
жилье строительство Бурятстат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев покорил поющий таксист
Улан-удэнцев покорил поющий таксист
Общество, 12.11.2023
Он исполнил известную композицию и стал звездой соцсетей
«Гвозди в колёса»: В райцентре в Бурятии объявили настоящую войну ночным дрифтерам
«Гвозди в колёса»: В райцентре в Бурятии объявили настоящую войну ночным дрифтерам
Общество, 12.11.2023
С ними борются с помощью саморезов, но от этого страдают и другие автомобилисты 
В Улан-Удэ восстановили движение на улице с провалившимся асфальтом
В Улан-Удэ восстановили движение на улице с провалившимся асфальтом
Общество, 12.11.2023
Дорогу там пообещали привести в порядок в ближайшее время
В пригородном СНТ в Бурятии из-за неубранного мусора расплодились мыши
В пригородном СНТ в Бурятии из-за неубранного мусора расплодились мыши
Общество, 12.11.2023
Разозлённые местные жители пригрозили вывалить его возле центрального офиса «ЭкоАльянса»
Бурятские шаманы помолятся за гармонию и благополучие людей
Бурятские шаманы помолятся за гармонию и благополучие людей
Общество, 12.11.2023
Для этого они устроят специальный молебен
В Улан-Удэ неумолимо дорожают квартиры в старых домах
В Улан-Удэ неумолимо дорожают квартиры в старых домах
Общество, 12.11.2023
За месяц цены на них подскочили на 3,6% 
В Бурятии пообещали -6 градусов
В Бурятии пообещали -6 градусов
Общество, 12.11.2023
Снега в республике не ожидается
В Улан-Удэ представили проект «Хрустальное чудо Кяхты»
В Улан-Удэ представили проект «Хрустальное чудо Кяхты»
Общество, 11.11.2023

Его цель – возрождение уникального иконостаса

В Улан-Удэ стали чаще искать стрессоустойчивых сотрудников
В Улан-Удэ стали чаще искать стрессоустойчивых сотрудников
Общество, 11.11.2023
По этому критерию среди регионов ДФО столица Бурятии стала третьей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^