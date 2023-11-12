В Бурятии пригородные районы продолжают обрастать частными домами

С начала года в республике появилось более 2300 таких жилых построек
За девять месяцев 2023 года – с января по сентябрь включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 2417 жилых домов (4901 квартиру) общей площадью в 381 600 квадратных метров. Этот показатель увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в пресс-службе Бурятстата.
На собственные и заёмные средства жители республики возвели 2386 частных домов общей площадью в 247 тысяч «квадратов». Это 62,7% от общего объёма. Примерно четверть (61 700 кв. м) находится на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.
Основная доля (55,7%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (15,1%) и Тарбагатайский (9,9%), а также Заиграевский (3,6%) и Кабанский (3%).
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