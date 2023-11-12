В курортном посёлке Бурятии разобрались с жуткой вонью и помоечными коровами



- Их достаточно много. Всё растаскивается, разносит ветром. Какой-то ужас. Не вывозится это уже недели две как минимум, – заявили тогда сельчане.



Они добавили: за ТКО в населённом пункте отвечают региональный оператор по обращению с отходами – компания «ЭкоАльянс» и его подрядная организация. Мусором оказались завалены все контейнерные площадки. Часть на тот момент убрали только с улицы Трактовая, что в центре посёлка. Но такая же картина наблюдалась ещё на нескольких.



Бурёнки, ошивавшиеся возле баков, лакомились объедками и даже полиэтиленом и картоном и портили свои желудки несъедобными, по сути, «деликатесами». Люди же задыхались от вони на улицах.



- И всё это – в живописном и популярном у туристов месте, в долине водопадов, минеральных источников и богатых лесов, – констатировали на официальной странице движения во «ВКонтакте».



Общественники добавили, что дальше так продолжаться не может. И обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.



По слова руководителя исполкома Народного фронта в Бурятии Юлии Ким, вывоз ТКО – достаточно болезненный для республики вопрос. К тому же далеко не все управляющие компании следят за порядком возле контейнеров.



- К нам поступает достаточно много обращений, чаще всего – из районов республики, – отмечает Юлия Ким. – График вывоза ТКО не соблюдается, и в итоге контейнерная площадка просто-напросто превращается в несанкционированную свалку – что и произошло в Аршане. Дошло до того, что мусор «мигрировал» в соседний лес и маленькая нерешённая проблема превратилась в большую.



Природоохранная прокуратура провела проверку, и нарушения подтвердились. Главе сельского поселения и регоператору внесли представления и завели на них дела об административных правонарушениях.



После этого в Аршане, наконец, навели порядок. Тех, кто столкнулся с подобными проблемами, просят обращаться в реготделение Народного фронта, приложив фото или видео «мусорного» места и адрес.

