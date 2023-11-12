В Бурятии река отрезала от цивилизации целый посёлок



Накануне река Мантуриха в одноимённом посёлке в Кабанском районе поднялась и хлынула на дорогу – единственную в населённом пункте. Видеоподтверждение разместили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».



Как выяснилось, такое происходит ежегодно примерно в одно и то же время. Электричка в посёлок ходит трижды в неделю, магазинов там никаких нет, а если кому-то понадобится помощь, её уже не дождутся.



- Каждый год местные жители просят власти что-нибудь сделать и получают обещание, что всё будет, но в итоге люди остаются одни, никому не нужные со своими проблемами, – пишет «Весь Улан-Удэ».



В группе «Кабанск-инфо.24/7» рассказали, что река подтопила участок под железнодорожными путями. Слой воды составлял 20 сантиметров. В самом посёлке проживает 51 человек.



- Это ежегодное явление. Жизнеобеспечение населения не нарушено, проезд возможен на грузовиках и автомобилях повышенной проходимости, – отмечает «Кабанск-инфо.24/7».



На место отправилась рабочая группа из городского поселения «Бабушкинское». Известно, что расстояние от Мантурихи до федеральной трассы «Байкал» через ж/д пути – примерно 100 метров.

