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«Гвозди в колёса»: В райцентре в Бурятии объявили настоящую войну ночным дрифтерам

«Гвозди в колёса»: В райцентре в Бурятии объявили настоящую войну ночным дрифтерам
Общество,  Фото:telegram-канал «Весь Гусиноозёрск»
С ними борются с помощью саморезов, но от этого страдают и другие автомобилисты 

О том, что автовладельцы в Гусиноозёрске повально прокалывает шины из-за саморезов, стало известно неделю назад. Тогда кто-то разбросал винты прямо на центральной площади. Фотоподтверждение опубликовали в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».
 
Версий было несколько. Под подозрение попали владельцы так называемых шиномонтажек, которые, по предположению местных жителей, таким образом хотят привлечь побольше клиентов, люди, жаждущие тишины и те, кто якобы завидует землякам с машинами.

Интернет-пользователи предложили отследить злоумышленников по камерам. Недавно история повторилась. А вскоре назвали и возможную причину появления саморезов на площади. Как выяснилось, на стоянке около администрации по ночам собираются любители дрифта.

- Автомобилисты устраивают там сходку и дрифтуют до поздней ночи, а на парковку продолжают сыпать гвозди, – отмечает «Весь Гусиноозёрск». – Жильцы близлежащих домов устали от бездействия властей и пошли на крайние меры? Или так начинается платная парковка?
 
В комментариях гусиноозёрчане разошлись во мнении. Кто-то считает, что это помогло, поскольку в центре населённого пункта стало тише. Другие заявили: подобный метод борьбы с дрифтерами – «полный треш». «А люди, которые в остальное время там паркуются, в чём виноваты?», «Тоже мне вершители справедливости. Совсем головой поехали», – возмущаются местные.
 
- Скажите, пожалуйста, а где им ещё собираться? Это молодые парни. Вы не были молодыми, не собирались компаниями? Да, может, они и пошумели в день автомобилиста, но в будни просто стоят и общаются, – отмечают защитники дрифтеров. – А вы им – гвозди в колёса. Сейчас зима, голодёд, колесо на трассе спустит – вот и авария. Почему не воюете так с подростками, которые на детских площадках выпивают, курят и всё ломают?

В итоге возмущённые интернет-пользователи окрестили Гусиноозёрск «маленьким городом злых людей». А некоторые недоумевают, зачем нужны столь радикальные меры, когда шумных автомобилистов просто можно вычислить по камерам видеонаблюдения и привлечь к ответственности за нарушение тишины по закону.

автомобилисты дрифтеры

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