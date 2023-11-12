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Улан-удэнцев покорил поющий таксист

Улан-удэнцев покорил поющий таксист
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Он исполнил известную композицию и стал звездой соцсетей

На днях в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили видео с водителем такси, исполняющим известную песню «Подберу музыку» на стихи Андрея Вознесенского. Запись длится чуть больше минуты. Поющего мужчину сняла на камеру жительница бурятской столицы. «Вызвала такси с живой музыкой. Вот такие у нас таксисты работают», – рассказала она.
 
Видео собрало более ста тысяч просмотров и тысячи лайков. Участники сообщества остались в восторге от услышанного. «Классно поёт», «Здорово как», «Молодец», «Голос такой успокаивающий, с душой поёт», «Совмещает приятное с полезным», «Крутой водитель! Как-то доводилось ехать с ним, но я пела тоже – не смогла молчать», «Позитивный», – делятся своими впечатлениями улан-удэнцы. Многие признались, что очень хотели бы прокатиться в машине этого таксиста и спеть вместе с ним. Кстати, в соцсетях назвали и его имя – Руслан.

В 2017 году в Улан-Удэ появился поющий маршрутчик. Он записал песенку про маленькую маршрутку, которая привела интернет-пользователей в настоящий восторг, а спустя несколько недель оригинально поздравил жителей Бурятии с приближающимся Новым годом. В январе 2018-го наш земляк перепел легендарную группу «Queen» прямо за рулём. Среди самых самых популярных его творений – про «понауехавших» земляковхолодные автобусы и медицинские маски
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