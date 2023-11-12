Улан-удэнцев покорил поющий таксист



На днях в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили видео с водителем такси, исполняющим известную песню «Подберу музыку» на стихи Андрея Вознесенского. Запись длится чуть больше минуты. Поющего мужчину сняла на камеру жительница бурятской столицы. «Вызвала такси с живой музыкой. Вот такие у нас таксисты работают», – рассказала она.



Видео собрало более ста тысяч просмотров и тысячи лайков. Участники сообщества остались в восторге от услышанного. «Классно поёт», «Здорово как», «Молодец», «Голос такой успокаивающий, с душой поёт», «Совмещает приятное с полезным», «Крутой водитель! Как-то доводилось ехать с ним, но я пела тоже – не смогла молчать», «Позитивный», – делятся своими впечатлениями улан-удэнцы. Многие признались, что очень хотели бы прокатиться в машине этого таксиста и спеть вместе с ним. Кстати, в соцсетях назвали и его имя – Руслан.