В пригородном СНТ в Бурятии из-за неубранного мусора расплодились мыши



Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй негодуют из-за мусора, которые копится в ДНТ «Зелёный бор». Люди утверждают: отходы в дачном товариществе не вывозят уже четвёртую неделю, а сроки постоянно переносят.



- Но оплату начисляют исправно. Тут чётко работают, – рассказали они в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».



В итоге ДНТ расплодились мыши. Грызуны снуют по дворам частных домов и даже успели облюбовать ящики для отходов.



- Половина гаража уже мусором заставлена, потому что складывать его некуда. И там, естественно, завелись мыши. Районный диспетчер на звонки не отвечает, – возмущается одна из местных жительниц



По её мнению, выход только один.



- Если не вывезут, найму машину, заплачу деньги и весь мусор свой привезу и выгружу к центральному офису «ЭкоАльянса». В справочной сказали, что это моё право – и, поверьте, я им воспользуюсь, – пригрозила она.



В компании, которая является подрядчиком регоператора по обращению с ТКО, отметили, что последний раз отходы там вывозили 27 октября. С проблемой должны разобраться в ближайшее время – с 10 по 12 ноября весь мусор в товариществе пообещали убрать.



В конце июля улан-удэнцы В конце июля улан-удэнцы собирались вывалить мусор из частного сектора на площади Советов. На него тоже не обращали внимания месяцами, рассказывали горожане в местном паблике zloi_03 во «ВКонтакте».