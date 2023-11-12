В пригородном СНТ в Бурятии из-за неубранного мусора расплодились мыши

Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй негодуют из-за мусора, которые копится в ДНТ «Зелёный бор». Люди утверждают: отходы в дачном товариществе не вывозят уже четвёртую неделю, а сроки постоянно переносят.
- Но оплату начисляют исправно. Тут чётко работают, – рассказали они в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».
В итоге ДНТ расплодились мыши. Грызуны снуют по дворам частных домов и даже успели облюбовать ящики для отходов.
- Половина гаража уже мусором заставлена, потому что складывать его некуда. И там, естественно, завелись мыши. Районный диспетчер на звонки не отвечает, – возмущается одна из местных жительниц
По её мнению, выход только один.
- Если не вывезут, найму машину, заплачу деньги и весь мусор свой привезу и выгружу к центральному офису «ЭкоАльянса». В справочной сказали, что это моё право – и, поверьте, я им воспользуюсь, – пригрозила она.
В компании, которая является подрядчиком регоператора по обращению с ТКО, отметили, что последний раз отходы там вывозили 27 октября. С проблемой должны разобраться в ближайшее время – с 10 по 12 ноября весь мусор в товариществе пообещали убрать.
В конце июля улан-удэнцы собирались вывалить мусор из частного сектора на площади Советов. На него тоже не обращали внимания месяцами, рассказывали горожане в местном паблике zloi_03 во «ВКонтакте».
- Неуважаемая администрация нашего города, хочется обратить ваше внимание на мусорный коллапс, который происходит у вас под носом, – говорилось в посте. – Собаки растаскивают мусор, он везде летает, отсюда – вонь, да ещё и всякие мыши и крысы развелись при этих нечистотах. До кой поры это всё будет продолжаться?
Жителей бурятской столицы очень интересовало, почему власти не принимают никакие меры.
- Надо всё собрать и вывалить перед вами – у головы Ленина и перед Хуралом. Может, тогда начнёте шевелиться, – написал тогда неизвестный автор. – А если есть просрочка (по оплате на вывоз ТКО – прим.) хоть на одну неделю, со всяких разных номеров начинают звонить и доставать, чтобы оплатили.
Наши земляки даже хотели обратиться на горячую линию президента РФ Владимира Путина. «Пусть тоже разбирается с нашими чиновниками! Сил нет это терпеть. Слов тоже не осталось!», – заявили они.
Кстати, в «неуважаемой» администрации об этой проблеме прекрасно знали. Её незадолго до этого обсуждали на совещании у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.