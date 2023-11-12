Бурятские шаманы помолятся за гармонию и благополучие людей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Для этого они устроят специальный молебен



В воскресенье, 12 ноября, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится еженедельный молебен «Арын 13 Ноёд» («Тринадцать северных ноёнов»), направленный гармонию и благополучие населения. Он начнётся в 11 часов утра.



Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. «Культ 13-ти северных нойонов является одним из основных в бурятском шаманизме», – пояснили в «Тэнгэри».



Шаманы также ежедневно молятся за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации.



Возрастное ограничение – 12+



