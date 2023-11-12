12 ноября

11 ноября

10 ноября

Популярное

Бурятские шаманы помолятся за гармонию и благополучие людей

Бурятские шаманы помолятся за гармонию и благополучие людей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для этого они устроят специальный молебен

В воскресенье, 12 ноября, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится еженедельный молебен «Арын 13 Ноёд» («Тринадцать северных ноёнов»), направленный гармонию и благополучие населения. Он начнётся в 11 часов утра.

Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. «Культ 13-ти северных нойонов является одним из основных в бурятском шаманизме», – пояснили в «Тэнгэри».

Шаманы также ежедневно молятся за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации.

Возрастное ограничение – 12+

шаманы молебен

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ восстановили движение на улице с провалившимся асфальтом
В Улан-Удэ восстановили движение на улице с провалившимся асфальтом
Общество, 12.11.2023
Дорогу там пообещали привести в порядок в ближайшее время
В пригородном СНТ в Бурятии из-за неубранного мусора расплодились мыши
В пригородном СНТ в Бурятии из-за неубранного мусора расплодились мыши
Общество, 12.11.2023
Разозлённые местные жители пригрозили вывалить его возле центрального офиса «ЭкоАльянса»
Бурятские шаманы помолятся за гармонию и благополучие людей
Бурятские шаманы помолятся за гармонию и благополучие людей
Общество, 12.11.2023
Для этого они устроят специальный молебен
В Улан-Удэ неумолимо дорожают квартиры в старых домах
В Улан-Удэ неумолимо дорожают квартиры в старых домах
Общество, 12.11.2023
За месяц цены на них подскочили на 3,6% 
В Бурятии пообещали -6 градусов
В Бурятии пообещали -6 градусов
Общество, 12.11.2023
Снега в республике не ожидается
В Улан-Удэ представили проект «Хрустальное чудо Кяхты»
В Улан-Удэ представили проект «Хрустальное чудо Кяхты»
Общество, 11.11.2023

Его цель – возрождение уникального иконостаса

В Улан-Удэ стали чаще искать стрессоустойчивых сотрудников
В Улан-Удэ стали чаще искать стрессоустойчивых сотрудников
Общество, 11.11.2023
По этому критерию среди регионов ДФО столица Бурятии стала третьей
Глава МВД России поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
Глава МВД России поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
Общество, 11.11.2023
Министр подчеркнул, что во всех регионах личный состав действует профессионально
В Улан-Удэ капитально отремонтировали театр бурятской драмы
В Улан-Удэ капитально отремонтировали театр бурятской драмы
Общество, 11.11.2023
Модернизация обошлась более чем в 26 млн рублей
В районе Бурятии пройдёт турнир по настольному теннису
В районе Бурятии пройдёт турнир по настольному теннису
Общество, 11.11.2023
Соревнования будут посвящены памяти Владимира Чойжинимаева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^