Для этого они устроят специальный молебен
В воскресенье, 12 ноября, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится еженедельный молебен «Арын 13 Ноёд» («Тринадцать северных ноёнов»), направленный гармонию и благополучие населения. Он начнётся в 11 часов утра.
Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. «Культ 13-ти северных нойонов является одним из основных в бурятском шаманизме», – пояснили в «Тэнгэри».
Шаманы также ежедневно молятся за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации.
Возрастное ограничение – 12+
Бурятские шаманы помолятся за гармонию и благополучие людей
Общество, Фото:
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