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Уроженец Бурятии снялся в фильме про Алдара Цыденжапова вместе с Певцовым и Спиваковским

Уроженец Бурятии снялся в фильме про Алдара Цыденжапова вместе с Певцовым и Спиваковским
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой актёр сыграл в нём друга Героя России

Уроженец Селенгинского района, молодой актёр Баир Базаров появится в фильме «9 секунд» (возрастное ограничение – 12+), посвящённом герою России Алдару Цыденжапову и его подвигу. Лента расскажет о детстве, юности и службе Героя России и роковой аварии на корабле в 2010 году. Картину, режиссёром которой стал Олег Штром, снимали во Владивостоке, сообщает Селенга-инфо «24/7».

Известно, что премьера состоится через год, в ноябре 2024-го. Баир сыграл в «9 секундах» друга Алдара. Он – выпускник Гусиноозёрской СОШ № 4. Сейчас он учится на третьем курсе театральной академии в Санкт-Петербурге. Роль самого Алдара исполнит выпускник театрального института имени Щукина Бато Шойнжонов. Кроме того, в фильме зрители увидят Дмитрия Певцова, Даниила Спиваковского и другого нашего земляка – заслуженного артиста РФ Олега Бабуева.

Цыденжапов стал первым матросом, кому со времён Великой Отечественной войны присвоили звание Героя России. 24 сентября 2010-го он предотвратил взрыв на эскадренном миноносце «Быстрый». С тех пор прошло уже 13 лет.

Пожар в машинном отделении случился всего за несколько часов до выхода эсминца в море. Тогда произошёл разрыв топливного трубопровода. Горючее под огромным давлением хлынуло в отсек. От искры оно вспыхнуло, и за секунду трюм превратился в ад. Через несколько минут корабль взлетел бы на воздух.

19-летний машинист котельной бросился в самое пекло, чтобы прекратить подачу топлива и предотвратить взрыв. Одежда горела, в дыму было нечем дышать, но он продолжал закручивать вентиль и покинул отсек, только когда пламя ослабло.

Алдара в тяжелейшем состоянии увезли в госпиталь во Владивостоке. У матроса обгорело почти сто процентов кожи. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28-го сентября юноши не стало. Похоронили героя в родном посёлке Агинское. Ценой своей жизни он спас от гибели весь экипаж – почти 350 человек, так и не узнав, что предотвратил настоящую катастрофу. В 2020 году корабль, названный в честь Героя России, включили в состав Тихоокеанского флота. 
фильм Алдар Цыденжапов Герой России

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