В Бурятии пообещали -6 градусов



В воскресенье, 12 ноября, морозы в республике немного отступят. Днём по республике – от -1 до -6, по Прибайкалью – до +2, а по северу – от -8 до -13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.



В Улан-Удэ снега не ожидается. В дневное время в столице – от -3 до -5. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.



