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В Бурятии пообещали -6 градусов

В Бурятии пообещали -6 градусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Снега в республике не ожидается

В воскресенье, 12 ноября, морозы в республике немного отступят. Днём по республике – от -1 до -6, по Прибайкалью – до +2, а по северу – от -8 до -13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.
 
В Улан-Удэ снега не ожидается. В дневное время в столице – от -3 до -5. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

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