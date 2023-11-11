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В Улан-Удэ стали чаще искать стрессоустойчивых сотрудников

В Улан-Удэ стали чаще искать стрессоустойчивых сотрудников
Общество,  Фото:pixabay.com
По этому критерию среди регионов ДФО столица Бурятии стала третьей

Эксперты hh.ru выяснили, как часто за последний год работодатели указывали в пожеланиях к сотрудникам такое качество как «стрессоустойчивость» и для каких специалистов оно особенно важно. На Дальнем Востоке с января по октябрь 2023 года таких объявлений было размещено более 22 тысяч, это почти на 40% больше, чем за десять месяцев прошлого года.

Чаще всего стрессоустойчивых сотрудников искали во Владивостоке. На втором месте оказался Хабаровск, на третьем - Улан-Удэ. В топ-5 также вошли Благовещенск и Южно-Сахалинск. Помимо этого, уже второй год данное качество остается в топе востребованных в отрасли «Розничная торговля».

В плане профессиональной принадлежности стрессоустойчивость по мнению региональных компаний-работодателей обязательно должна быть у продавцов-консультантов, торговых представителей, менеджеров по продажам, водителей, охранников, официантов, поваров, горничных, администраторов, провизоров, медсестёр, операторов колл-центров, кредитных специалистов и ряда других сотрудников.
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