По этому критерию среди регионов ДФО столица Бурятии стала третьей
Эксперты hh.ru выяснили, как часто за последний год работодатели указывали в пожеланиях к сотрудникам такое качество как «стрессоустойчивость» и для каких специалистов оно особенно важно. На Дальнем Востоке с января по октябрь 2023 года таких объявлений было размещено более 22 тысяч, это почти на 40% больше, чем за десять месяцев прошлого года.
Чаще всего стрессоустойчивых сотрудников искали во Владивостоке. На втором месте оказался Хабаровск, на третьем - Улан-Удэ. В топ-5 также вошли Благовещенск и Южно-Сахалинск. Помимо этого, уже второй год данное качество остается в топе востребованных в отрасли «Розничная торговля».
В плане профессиональной принадлежности стрессоустойчивость по мнению региональных компаний-работодателей обязательно должна быть у продавцов-консультантов, торговых представителей, менеджеров по продажам, водителей, охранников, официантов, поваров, горничных, администраторов, провизоров, медсестёр, операторов колл-центров, кредитных специалистов и ряда других сотрудников.
В Улан-Удэ стали чаще искать стрессоустойчивых сотрудников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Министр подчеркнул, что во всех регионах личный состав действует профессионально
Модернизация обошлась более чем в 26 млн рублей
От республики работают пять специалистов
Соревнования будут посвящены памяти Владимира Чойжинимаева
Его проведут в столице региона
Осадки обойдут республику стороной
Они разыграют медали всероссийских соревнований
Одной из его площадок станет музей природы
Турнир состоится в Тарбагатайском районе
В нём сыграют 20 команд
Работы планируют завершить в 2024 году
Первый раз он был удостоен премии два года назад
В правительстве надеются ввести в эксплуатацию все объекты, запланированные на этот год»
Проектом займётся прежний состав редакторов
Свой секрет долголетия раскрыла усольчанка Зинаида Носырова